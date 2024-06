Deel dit: Share App Mail Tweet

Tony is de enige in Nederland met deze exclusieve Renault

De enige Izh in Nederland stond een paar weken geleden in deze rubriek. Tony Vos las het en dacht: de enige in Nederland? Daar heb ik er ook een van!

Mijn vader heeft zijn hele leven bij Interpolis gewerkt. En als de experts van dat bedrijf bij een garage langsgingen om een schade op te nemen, brachten ze vaak folders mee van de nieuwe modellen. Zo hadden de mensen op kantoor die klanten aan de lijn kregen een beetje een idee over welke auto’s ze het hadden.

De enige Renault Premier in Nederland

Elke paar maanden was dat een enorme stapel papier en die stapel bracht mijn vader voor me mee naar huis. Ik zwom in de folders als klein jochie. Op een gegeven moment ging de schaar erin, dan maakte ik collages en andere plakwerkjes. Maar op één of andere manier bleven de Renault-folders het langst heel. In 1972 stond er een advertentie van Renault in de krant met een bonnetje, dat kon je uitknippen en dan kreeg je een folder in de bus met de nieuwe modellen van 1973.

Ik kreeg van mijn vader een postzegel en een enveloppe, vulde de bon in en twee dagen later had ik inderdaad een boekje in huis. Weer twee dagen later stond er overigens een vertegenwoordiger van Renault voor de deur die mijn moeder moest afwimpelen.. Toen mijn vader een paar maanden later met het grote Renault-boek voor 1973 thuiskwam waar álle modellen in stonden, was ik voorgoed om: het was Renault en dat is nooit meer anders geweest. Via een landbouwblad kwam ik erachter dat er ook Renault-trekkers waren, en ik ontdekte ook de vrachtwagens.

Ontwikkelt door AMC

De auto op deze pagina’s is ontwikkeld door AMC en Renault en zou als Renault Premier op de markt worden gebracht. In plaats van alles nieuw te ontwikkelen is ervoor gekozen om de basis van de koets op de Renault 21-onderdelen te baseren. Er zijn exemplaren met Renault-badges gebouwd en de auto is in eerste instantie ook zo aan het publiek getoond. Daar is er één van over, die staat bij Renault in de collectie. In de persmap van de Detroit Autoshow is de auto ook nog volledig als Renault gebadged. Maar toen Chrysler in 1987 AMC en Jeep overnam, werd een nieuw merk bedacht en kwam de auto – de mijne dus ook – als Eagle Premier op de markt.

Ik heb als Renault-liefhebber mijn auto zoveel mogelijk teruggebouwd naar de Renault Premier op de persfoto’s. Dus alle Eagle- logo’s op de grille, de kofferklep en in het interieur zijn vervangen door de ‘goede’ exemplaren.

Ik heb de auto nu zo’n 20 jaar. Door mijn fascinatie met de Amerikaanse Renaults keek ik regelmatig of er in de VS wat te koop stond. Van deze auto zijn er ruim 142.000 gebouwd en je zou zeggen dat er tien jaar later dus nog wel een paar te koop zouden staan. Maar dat viel tegen, de spoeling was uitermate dun. Totdat ik in november 2004 deze zag staan op Ebay. Er zaten echt heel veel foto’s bij en een technisch rapportje. En er was maar één keer op geboden. Ik deed ook een bod en heb om drie uur in de nacht, toen de veiling afliep, nog een keer moeten overbieden.

En toen had ik een Eagle Premier voor 850 dollar! In het rapport stond dat de auto niet kon rijden door een waterlekkage en ik heb meteen een andere waterpomp en slangen gekocht in Amerika en die bij de verkopende garage laten afleveren. Die hebben de pomp in de Renault gelegd, de auto is op transport gegaan en in februari 2005 kreeg ik een belletje: ‘Meneer Vos, morgen om 7:00 staat uw auto in Roosendaal op het industrieterrein. En daar kreeg ik de sleutels in mijn handen gedrukt en mocht ik de auto zelf de loods in rijden. Een dag later was de import rond. Een Nederlands kenteken regelen bleek lastig. De Premier is uiteindelijk eerst op Duits kenteken gezet en dat is omgezet naar een Nederlands exemplaar. Vreemd genoeg kon dat allemaal via de papieren; de auto zelf is nooit in Duitsland geweest.