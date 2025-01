Deel dit: Share App Mail Tweet

Achter de schermen – geheime wereldprimeur en Ferrari-mancave | Sjoerds Weetjes 433

Nog één keer komt Sjoerd van Bilsen terug op het autojaar 2024, waarin hij zo’n 50 nieuwe afleveringen van Sjoerds Weetjes maakte. Wat schuilt er achter een episode van Sjoerds Weetjes. Sjoerd licht er enkele uit om het verhaal achter de video te vertellen.

Vorig jaar stond hij geregeld naast niet één maar twee auto’s om zijn verhaal te vertellen. Zoals in de video over de SLS AMG. Hij had de beschikking over zowel de coupe met vleugeldeuren als de Roadster met softtop. Zo kon hij alle details van AMG’s eerste sportwagen vertellen.

Twee Toyota

Voor het verhaal over de Toyota 2000 GT beschikte Sjoerd ook over twee exemplaren. Beide waren coupés, maar ondanks dat er slechts één motorvariant in productie was geweest, kon Sjoerd een exemplaar met 2.0 zes-in-lijn en een met 2.3 zes-in-lijn laten zien. Laatstgenoemde is een motorisering die officieel nooit het daglicht zag!

Ook de Bentley Continental trad aan in GT- en GTC-uitvoering, zoals ook de Elise en Exige gebroederlijk naast elkaar stonden. Wat te denken van de Chevrolet Corvette ZR1 in Coupé- en Convertible-variant. Het is soms lastig om beide varianten naast elkaar te krijgen, maar Sjoerd zoekt naar één autobedrijf of eigenaar met beide modellen. Dat voorkomt logistieke problemen, terwijl een duo meerwaarde aan de video geeft.

Sjoerds Weetjes 2025 Inmiddels zijn de eerste afleveringen van Sjoerds Weetjes opgenomen. Spoedig volgt een video waarin ook weer twee modellen figureren. Welke dat zijn, houdt Sjoerd nog even voor zichzelf. Vanzelfsprekend is het een interessant verhaal over hoe de twee auto’s tot stand zijn gekomen. Elke vrijdag om stipt 16.00 uur verschijnt de video op Autovisie.nl en YouTube. Abonneer je op het Autovisie-kanaal en klik op het belletje om direct te weten wanneer de aflevering live staat. En niet alleen een nieuwe Sjoerds Weetjes, maar ook de testvideo, Uw Garage en de andere unieke video’s van Autovisie.