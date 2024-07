Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat koop je nog voor €1.000? 3 spotgoedkope occasions mét apk

Autovisie schrijft geregeld over occasions. We hebben zelfs een categorie voor tweedehands auto’s die minder dan 1.000 euro kosten, maar die blijft opvallend leeg. Auto’s zijn de laatste jaren immers flink duurder geworden. De vraag is: wat koop je nog wel voor minder dan één mille?

Uiteraard zijn er talloze sloophokken te vinden. Die slaan we liever over. We spitsen ons toe op modellen mét apk die daadwerkelijk nog als dagelijkse auto te gebruiken zijn.

Apk staat zeker niet garant voor een technisch uitmuntende staat, maar het geeft wel een grove indicatie. Bovendien is het een vereiste om legaal over straat te mogen rijden. Je wil natuurlijk geen spotgoedkope occasion waar je eerst nog drie keer de dagwaarde aan moet versleutelen om hem straatlegaal te krijgen.

1. Daewoo Matiz – 899 euro

We beginnen met een Daewoo Matiz. Van de budgetauto vinden we 32 exemplaren op verkoopsite Gaspedaal.nl. De helft daarvan staat te koop voor minder dan 1.000 euro. Hoewel het model ook met 1,0-liter motor te krijgen was, vinden we voor deze prijs voornamelijk de 0,8-liter driecilinder met iets meer dan 50 pk. De auto is niet alleen goedkoop in aanschaf maar ook qua verbruik (zo’n 1 op 16) en wegenbelasting, aangezien het model slechts 751 kilogram weegt.

Dit donkerblauwe exemplaar komt uit 2003 en heeft volgens de aanbieder pas een kleine 100.000 kilometer gereden. De occasion – die zelfs is uitgerust met een dakraampje – heeft nog bijna drie maanden apk en staat in Zwolle te koop voor 899 euro. In tegenstelling tot veel andere auto’s in deze prijsklasse zien we daarnaast geen grote schades op de afbeeldingen.

2. Ford Fiesta – 900 euro

Voor één euro meer koop je ook deze vierde generatie Ford Fiesta uit 1999, die zelfs apk heeft tot maart 2025. De hatchback staat te koop in het Noord-Brabantse plaatsje Oud Gastel. Behalve een zwaar gehavende kentekenplaat spotten we geen grote schades. Wel kan de occasion een grondige poetsbeurt gebruiken.

Onder de kap ligt een 1,3-liter viercilinder die in dit geval een bescheiden 60 pk levert. Hoeveel de auto en het motorblokje gelopen hebben, is lastig te zeggen aangezien de teller maar tot de ton gaat. We lezen ruim 33.000 kilometer af, maar hoe vaak het klokje al rond is gegaan, is niet duidelijk.

3. Suzuki Swift – 950 euro

Tot slot aandacht voor een Japanse budget-hatchback: de Suzuki Swift. Goed, met zijn verweerde bumpers, doffe koplampen en roestplekjes is het niet moeders mooiste, maar hij heeft nog wel bijna een jaar apk. Zelfs als-ie daarna afgekeurd wordt, heb je een jaartje goedkoop kunnen rijden. Op de sloop brengt de occasion immers ook nog zo’n 150 euro op.

In het vooronder ligt een 1,0-liter driecilinder met 53 pk. Opvallend: volgens de verkopende partij heeft de occasion pas één eigenaar gehad. Je koopt de occasion voor 950 euro in het Zuid-Hollandse Roelofarendsveen.

Heb je iets meer te besteden? Denk dan eens aan deze sportieve, maar nog altijd betaalbare occasion. Ondanks de vooroordelen over zijn Italiaanse roots, is deze hot hatch opmerkelijk betrouwbaar.