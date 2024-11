Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Audi A7-occasion met V6 nu minder kost dan kale A3

Een Audi A3 is zijn kaalste vorm kost je iets meer dan 38.500 euro. Voor minder geld pik je ook al deze decadente Audi A7-occasion op.

Het betreft een Audi A7 uit 2018 en dus al van de tweede generatie. Een bijzonder dik exemplaar welteverstaan. Als 55 TFSI-uitvoering komt deze decadente Duitser zowaar met 340 pk sterke V6 en niet met de instapviercilinder.

Rijk uitgeruste Audi A7-occasion

Maar daar blijft het niet bij. De premiumslee is namelijk ook voorzien van een groot panoramadak, luchtvering en zwarte wielen die maar liefst 21 inch in doorsnee meten. Ook de grille en raamlijsten zijn in het zwart afgewerkt. Aan de achterkant zien we dat deze occasion is voorzien van vier zwarte uitlaatpijpen. Dit alles maakt deze Audi A7 tot een stoer ogend apparaat maakt.

(Afbeelding: Autowereld / Dammers Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Dammers Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Dammers Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Dammers Auto’s)

(Afbeelding: Autowereld / Dammers Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Dammers Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Dammers Auto’s) (Afbeelding: Autowereld / Dammers Auto’s)

Binnenin word je ook verwend. Naast alle standaard gemakken die je van een moderne Audi A7 mag verwachten, is de Duitse occasion uitgerust met een Bang & Olufsen-audiosysteem en het S-Line-interieur. Met de grote schermen, strakke vormgeving en luxueuze materialen is het een chique plek om te verblijven.

Tikkende motor

De occasion staat in het Noord-Brabantse Veen te koop voor 37.400 euro. Niet veel voor zo’n statige auto waar iemand slechts enkele jaren geleden het veelvoud voor heeft neergeteld. Toch heeft die relatief zachte prijs heeft een reden. Allereerst staat er ruim 145.000 kilometer op de teller en dus is de Audi A7 verre van nieuw.

Maar belangrijker nog is een zinnetje onderaan de advertentietekst, waarin de verkoper aangeeft dat de motor een ‘licht tikkend bijgeluid’ heeft. Tja, dat schrikt logischerwijs een hoop potentiële klanten af. Volgens de aanbieder gaat het vermoedelijk om een tuimelaar, het metalen hefboompje tussen de nokkenas en de kleppen. Durf je een gokje te wagen, of haal je met twee vingers in de neus een moderne V6 uit elkaar, dan kun je nu voor vrij weinig rondrijden in deze dikke Audi A7-occasion.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.