Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze vriendelijke occasion is rustig en toegankelijk

Met een budget van maximaal 15.000 euro kun je een compacte crossover vinden die niet alleen praktisch is, maar ook een beetje pit en/of persoonlijkheid heeft. Dit zijn auto’s die opvallen in het straatbeeld, zonder dat ze duur zijn in gebruik. We vergelijken drie populaire occasions in dit segment: de Nissan Juke, Renault Captur en Mazda CX-3.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion van 15.000 euro

Met een budget van maximaal 15.000 euro is er binnen het crossover-segment genoeg te kiezen. Je kunt dan voor grotere modellen gaan of juist kleinere auto’s met meer karakter. Een goed voorbeeld van die laatste categorie is de Renault Captur. Toch liever iets anders? Op donderdag en zaterdag komen we met nog twee alternatieven voor je.

Renault Captur (2013 – 2019)

De Renault Captur is technisch nauw verwant aan de Clio, maar biedt door zijn hogere koets een betere instap en een ruimer interieurgevoel. Het interieur van de occasion is vrolijk vormgegeven, met slimme opbergvakken en een verschuifbare achterbank. Daardoor varieert de kofferbakinhoud van 377 tot 455 liter. Het rijgedrag is vooral gericht op comfort en zuinigheid, waardoor de Captur een fijne metgezel is in de stad en op secundaire wegen.

Het motorenaanbod begint bij de 0.9 TCe-driecilinder en de sterkere 1.2 TCe-viercilinder is ook vaak gekozen. 1.3 TCe is erg zeldzaam en voor de dieselrijders is er een 1.5 dCi-occasion.

Voor maximaal 15.000 euro is het aanbod ruim en kun je de Renault Captur met de fijnste motoroptie, de 1.3 TCe, vinden. Deze motoroptie was pas vanaf 2018 beschikbaar en is daarom veel minder vaak geselecteerd. Bij een autobedrijf in Schalkwijk staat een witte 1.3 TCe ‘Intens’ (2019, 41.729 km) voor 14.900 euro.

Let hierop bij deze occasion

Een krakend geluid uit de wielophanging komt bij de Renault Captur vaak door versleten rubbers van de stabilisatorstang, een relatief eenvoudige en betaalbare reparatie. De EDC-automaat hoort soepel en zonder schokken te schakelen. Zodra er haperingen of bonken optreden, is dat meestal een voorbode van een dure ingreep, zoals een nieuwe koppeling of complete revisie.

Bij de meestverkochte 1.2 TCe zijn er enkele bekende risico’s. De distributieketting slijt sneller dan verwacht, waardoor overslaan of ratelen optreedt; als dit te lang doorgaat, ontstaat er mogelijk motorschade. Ook inlaatvervuiling en verhoogd olieverbruik komen bij deze occasions voor, wat op de lange termijn in mogelijk in kostbare reparaties uitmondt.

De Renault Captur 0.9 TCe en 1.5 dCi hebben een betrouwbaardere reputatie, mits ze netjes zijn onderhouden. Wel zijn deze motoropties aanzienlijk minder levendig dan de 1.2 en 1.3.