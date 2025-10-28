Deel dit: Share App Mail Tweet

Met heldenactie bewijst Bugatti-topman dat hij de coolste CEO is

Mate Rimac is pas 37 jaar oud, maar staat nu al aan het roer van Bugatti en zijn eigen hypercarmerk Rimac Automobili. De Kroaat is onbetwist de coolste CEO uit autoland, zo bewijst hij met deze geweldige actie.

Mate Rimac is niet je gemiddelde bestuurder. Hij laat zich niet (alleen) leiden door Excel-sheets, maar is een autoliefhebber pur sang. Een gepassioneerd ondernemer en engineer die zijn producten van binnen en buiten kent.

Ritje in Bugatti Chiron

Bovendien wil Mate Rimac die passie delen, ook met mensen die zich geen stervensdure Bugatti kunnen veroorloven. Die kans krijgt Rimac wanneer hij met zijn Chiron door Zagreb rijdt.

In een video die rondgaat op sociale media (en werd gedeeld door Rimac zelf) is te zien hoe een autofanaat hem in zijn Bugatti tegenkomt. De jongeman gaat naast hem staan, opent zijn raam en vraagt op de man af of hij een rondje mee mag rijden. Zijn geluk is dat Mate Rimac de moeilijkste niet is. Hij neemt hem mee en trapt de weergaloze W16-motor zelfs even op zijn staart.

Het wagenpark van Mate Rimac

Rimac rijdt geregeld in zijn Chiron. Toch heeft hij geen grootheidswaanzin. De Chiron van Rimac deelt zijn garage namelijk ook met deze ‘simpele’ Golf, waarin de CEO ook geregeld rijdt. Verder is hij ook groot fan van BMW. Hij heeft meerdere M-modellen in zijn collectie.