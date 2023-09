Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasions: 3 comfortabele top-middenklassers voor 15.000 euro

Iedereen aan de SUV, de wat grotere middenklasser sterft uit. Dat is zó onterecht! Er is heel veel te zeggen voor een betaalbare, comfortabele, grotere middenklasser, met ook nog eens een vijfde deur. Het rijdt heerlijk en is nog best praktisch ook.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke comfortabele top-middenklasser koop je voor 15.000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Drie comfortabele top-middenklassers voor 15.000 euro

1. Citroën DS5 (2011 – 2018)

Bij de komst van dit model, was ‘DS’ nog geen merk, maar even goed brengt die verwijzing naar het verleden wel verplichtingen mee. Uiterlijk is dit een bijzondere verschijning, met veel details en lijnen zonder functie. In het interieur waan je je eerst even in een vliegtuig, met zelfs schakelaars tegen het dak en de ‘head-up display’ versterkt dat nog.

Het is jammer dat het uitzicht, vooral achter, beperkt is, maar gelukkig is er een achteruitrijcamera. Wie heeft ooit bedacht juist déze auto zulke stugge schokdempers te geven? Bijzonder: de benzinemotor is standaard gekoppeld aan een zestraps automatische transmisse. In Windraak staat een donkergrijze ‘So Chic’ (2014, 80.000 km) voor € 14.750.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Een losgetrilde moer tussen zekeringkast en startmotor kan tot verschillende ongewenste reacties leiden. Het lijkt erger dan het is, kwestie van goed vastschroeven. Een sleutel die niet wordt herkend, is simpel op te lossen door ‘m in de daarvoor bestemde opening te steken, startknop tien seconden vasthouden, dat is nodig om ‘m even te resetten.

Een volgens het dashboard veel te warme motor kan worden veroorzaakt door een kapotte sensor. De ABS-pomp geeft wel eens de geest en dat is gewoon een dure reparatie.

2. Ford Mondeo (2014 – 2019)

Deze laatste generatie Mondeo is een echte Fòrd en dat is een serieus compliment. Dit betekent onder meer een geslaagd uiterlijk en een mooi uitgewogen onderstel, lekker comfortabel, met desgewenst een sportief randje.

Hij stuurt en schakelt ook voorbeeldig. De prima voorstoelen dragen ook bij aan dat comfort, achterin zitten volwassenen ook prima. De bagageruimte meet minimaal 550 liter, de grootste van dit drietal. Kom maar op, met je vakantiebagage! De 1,0 liter motor is onderbemeten, de 1,5 is mooi in balans met de auto. Reken op ongeveer 1 op 12,5. Bij een autobedrijf in Sittard staat een vers-geïmporteerde 1.5 ‘Titanium’ (2018, 117.000 km) voor € 14.990.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Als een Mondeo in een slip raakt, dan gaan automatisch de alarmknipperlichten werken. Dat is mooi, maar vaak willen ze dan niet meer uit. Op zich is het een kleinigheidje, het staat zelfs in het instructieboekje wat je hieraan moet doen.

Het komt ook voor dat de schakelaar van die alarmknipperlichten klem zit in de behuizing en dat gaan ze dus ook niet uit. Even prutsen… opgelost! Verder is ook deze Mondeo een heel betrouwbare auto!

3. Opel Insignia (2017 – 2020)

De Insignia wàs zo’n fijne auto! Het interieur is lekker ruim, ook achterin kunnen langbenige Hollanders goed zitten en de bagageruimte is met minimaal 490 liter inhoud ook allesbehalve behelpen. Opvallend is het gedeeltelijk digitale dashboard, dat ook heel compleet is. De AGR-stoelen (optie: Aktion Gesunder Rücken) zijn een aanbeveling, vooral voor wie langere ritten rijdt.

Over smaak gaan we heb niet hebben, maar de Insignia ‘Sports Tourer’ (vijfdeurs) is een mooi ingetogen gelijnde auto, bijna tijdloos.

Hij is ook best comfortabel, de 1,5 liter turbomotor is royaal sterk genoeg en rijdt zo maar 1 op 15. Bij een autobedrijf in Strijen staat een diep-donkerblauwe ‘Business+’ (2018, 150.000 km) voor € 14.950.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De 1,5 liter Turbo-motor in deze Insignia is een prima ding. Het is belangrijk dat even vast te stellen, met name omdat zijn voorganger, de 1,4 Turbo, wel wat bekende euveltjes had. Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren, maar deze -laatste- generatie Insignia is technisch gezien een aanrader.

Welke occasion wordt het?

Sommige mensen zijn helemaal verslingerd aan Citroën en/of DS. Prima, leef je uit. Objectief bezien is dit niet de beste keuze. Het gaat dan vooral tussen de Mondeo en Insignia, die zeer aan elkaar gewaagd zijn, ook kwalitatief. Iene miene mutte… ik kies voor de Opel Insignia.