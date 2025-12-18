Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze minder bekende SUV-occasion laat je met je gezin heerlijk ontspannen veel kilometers rijden

Je kunt compacte SUV’s en crossovers niet meer wegdenken uit ons straatbeeld. De redenen hiervoor zijn voornamelijk dat ze goed scoren op gebruiksgemak, een fijne hoge zit hebben en er stoer uitzien. Maar welke boom moet je in dit SUV-bos willen? We vergelijken de Renault Koleos, Ford Kuga en de Volkswagen Tiguan.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Fijne SUV voor 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een degelijke tweedehands auto, voor maximaal 10.000 euro, waarmee je je gezin kunt vervoeren en het liefste een caravan kunt trekken. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Renault Koleos niets? Kijk dan naar de occasions van dinsdag en zaterdag!

Renault Koleos (2007 – 2016)

De eerste generatie Renault Koleos is vooral ontwikkeld met comfort in gedachten. De vering filtert oneffenheden opvallend goed weg en de hoge zitpositie voelt direct vertrouwd. Het interieur oogt eenvoudig, maar biedt wél veel praktische opbergmogelijkheden, waardoor de Koleos in dagelijks gebruik prettig aanvoelt. De occasion is minder sportief dan sommige concurrenten en helt veel over bij bochtenwerk. De conclusie: hij is sterk als rustige, comfortabele reisauto, waarmee je niet te hard moet willen rijden. Voor wie vooral ontspannen kilometers wil maken, is dit een fijne keuze.

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf de Dijk B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf de Dijk B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf de Dijk B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf de Dijk B.V.)

(Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf de Dijk B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf de Dijk B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf de Dijk B.V.) (Afbeelding: AutoTrack / Autobedrijf de Dijk B.V.)

Voor maximaal 10.000 euro zijn er wel wat Renault Koleos-occasions te vinden. Momenteel staan er binnen dat budget 30 modellen te koop op gaspedaal.nl. De goedkoopste prijzen beginnen vanaf 1.899 euro, maar van deze auto’s kun je beter afblijven, want deze hebben meestal technische problemen. De duurdere exemplaren zijn doorgaans beter onderhouden. In Enkhuizen staat een zwarte 2.5 Privilège uit 2009 met 126.278 kilometer te koop voor 8.250 euro.

Technische aandachtspunten

De Renault Koleos verdient aandacht op technisch gebied. De transmissie vraagt tijdens een proefrit speciale oplettendheid: slippen, haperingen of knarsende geluiden wijzen soms op een revisie die meer dan duizend euro kost. Bij exemplaren met hogere kilometerstanden raken wiellagers en onderdelen van de ophanging na verloop van tijd versleten. Wie deze onderdelen vroegtijdig laat vervangen, blijft vaak beperkt tot een reparatie van enkele honderden euro’s in plaats van veel hogere bedragen. Zo blijft de occasion een betrouwbare en comfortabele metgezel voor lange tijd.