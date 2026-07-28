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Met deze redelijk jonge auto lijk je rijk, maar eigenlijk kost hij minder dan 20.000 euro als occasion

Ben je op zoek naar een luxe SUV die imposant overkomt, maar geen krater slaat in je bankrekening? Dan is de Range Rover Velar misschien wat voor jou. In Nederland kun je hem al vinden voor minder dan 20.000 euro.

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In bovenstaande Occasion Battle vergelijken we de Velar met de Porsche Macan. Beide auto’s die je voor minder kunt kopen dan het uiterlijk doet vermoeden.

Prijzen van de occasion

Let wel, ga je shoppen voor een Range Rover Velar, dan kun je voor 20.000 tot 25.000 euro alleen diesels vinden. Pas vanaf 25 mille worden er benzineauto’s aangeboden. Voor kilometerstanden van minder dan 150.000 ben je al snel 30.000 euro kwijt. Je koopt dan nog altijd een viercilinder. Zwaardere motoriseringen zijn nog duurder.

Range Rover Velar is lekker luxe

Bij de Velar stoor je je gek genoeg niet aan de viercilinder. Dat komt doordat je al snel minder van hem vraagt, omdat ook de Velar die bijna therapeutische, relaxte rijeigenschappen van een echte Range Rover bezit. Je zoeft en zweeft van bocht naar kruising. Dat je onderweg drempels pakt, voel je nauwelijks. De Velar pakt je in met luxe, goed geïsoleerd van de invloeden van de grote, boze buitenwereld. Want denk niet dat het een kleintje is, omdat hij het gat opvult tussen de Sport en de Evoque. Nee, ook in de Velar voel je je kasteelheer of -vrouw. Je zit koninklijk verheven in een mooie afgewerkte, luxe cabine.

Die is gemaakt van mooie, maar hier en daar ook wat kwetsbare materialen, want we zien wel enkele krassen op de displayranden, knoppen en schermen.

Ook zodra de ondergrond iets anders dan asfalt is, staat de Velar zijn mannetje. Het 4WD-systeem is gebaseerd op vele decennia ervaring en profiteert van die kennis en de laatste technologie. Het all-terrainsysteem verdeelt heel slim de krachten en is uiterst gebruiksvriendelijk.

Aandachtspunten van de occasion

Zo sterk als het merkimago van Range Rover is, zo slecht is de technische reputatie. In 2024 haalde het merk zelfs het nieuws, omdat een grote Duitse garantieverzekeraar die aanvullende garantie- of reparatieverzekeringen aan autobedrijven aanbood, Range Rovers niet langer accepteerde. Ze veroorzaakten torenhoge reparatiekosten. Niet alle Range Rovers blijken rampenbakken. Goed onderhouden exemplaren functioneren wel. Net als andere auto’s heeft de Velar enkele zwakke punten. Bij de eerste lichting (2017) kon het brandstofrailsysteem van de 2.0 Ingenium-benzinemotor lekken. Na een terugroepactie is dat probleem bij de meeste auto’s verholpen.

Bij de dieselmotor kan vroegtijdige slijtage of een defecte distributieketting optreden. Kapotte turbo’s, koelproblemen door defecte waterpompen en thermostaten komen voor. Verder zijn er niet-functionerende deurgrepen en diverse elektronicaproblemen bekend, van black-outs van de infotainmentschermen tot haperende matrix-led-koplampen.