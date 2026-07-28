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Mercedes-AMG GT-prototype vliegt volledig in brand tijdens testrit

Tijdens een testrit met een vernieuwde Mercedes-AMG GT is de auto volledig uitgebrand. Het gaat om een gecamoufleerd prototype dat nog volop in ontwikkeling is.

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Het incident vond plaats in de Sierra Nevada, een gebergte in de Zuid-Spaanse regio Andalusië. Autofabrikanten komen hier vaker om auto’s bij hoge temperaturen en op bergwegen te testen. Op beelden is te zien dat de AMG GT volledig in brand staat. Voor zover bekend raakte niemand gewond.

Mercedes-AMG GT-prototype in brand

Vermoedelijk gaat het om een prototype van de facelift van de huidige Mercedes-AMG GT Coupé. Die sportwagen is in Nederland leverbaar vanaf 180.702 euro. Dat bedrag geldt voor de AMG GT 43 Night Edition. Hoeveel de verloren testauto precies waard was, valt niet te zeggen.

Ook is niet duidelijk welke aandrijflijn in de uitgebrande auto lag. Volgens degene die de beelden maakte, begon de brand aan de achterzijde. Online wordt daarom gespeculeerd dat het om een hybride uitvoering ging en dat de accu de brand veroorzaakte. Daarvoor is echter geen bewijs. Mercedes-Benz heeft nog niet bekendgemaakt om welke uitvoering het ging of waardoor de brand ontstond.