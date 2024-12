Deel dit: Share App Mail Tweet

Inmiddels betaalbaar? Dit is de goedkoopste BMW i8-occasion

In 2014 betaalde je zo’n 150.000 euro voor een BMW i8, maar hoeveel kost Adrian van Hooydonks opmerkelijke creatie nu? We zochten naar de goedkoopste occasion van ons land.

In 2009 toonde BMW ons de Vision Efficient Dynamics-conceptcar. Enkele jaren later ging dit opmerkelijke studiemodel als BMW i8 in licht gewijzigde vorm daadwerkelijk in productie. Samen met de i3 diende de i8 als basis voor BMW’s i-label.

BMW i8 met driecilinder

Samen met de legendarische M1 is de i8 BMW’s enige model met middenmotor. Wel telt de BMW i8 slechts de helft van het aantal cilinders. Achter de voorstoelen ligt een 1,5-liter driecilinder die goed is voor 231 pk.

(Afbeelding: Streetcars B.V.) (Afbeelding: Streetcars B.V.) (Afbeelding: Streetcars B.V.)

(Afbeelding: Streetcars B.V.) (Afbeelding: Streetcars B.V.) (Afbeelding: Streetcars B.V.)

Om zoveel vermogen uit het motortje te persen, was een flinke turbo nodig. Nadeel? Een behoorlijk turbogat. Toch merk je hier tijdens het rijden niets van, zo viel Autovisie tijdens de eerste rijtest met de BMW i8 op. Het turbogat wordt namelijk gedicht door een elektromotor op de vooras en een starter-generator. Het totaalvermogen komt daarmee uit op 362 pk.

Plug-in hybride

“Waar andere hybrides soms een irritante overgang kennen tussen de elektro- en de verbrandingsmotor, daar verloopt de samenwerking tussen alle componenten in de i8 zonder meer soepel,” stelde Autovisie in 2014. Dankzij een 7 kWh-accupakket en een tweetrapsversnellingsbak aan de elektromotor is het zelfs mogelijk tot 35 kilometer volledig elektrisch te rijden.

De 0 tot 100-sprint legt de BMW af in slechts 4,5 seconden, maar de sportieve verwachtingen die zijn looks meebrengen weet hij niet helemaal waar te maken. “De pijnpunten van de BMW i8 zijn de doods aanvoelende besturing, het gebrek aan speelsheid in het onderstel en de soms niet te volgen acties van de automaat.”

Prijs van goedkoopste BMW i8-occasion

Als je enkel wil flaneren met je auto, dan zit je achter het stuur van een BMW i8 goed. Het model levert meer bekijks op dan je gemiddelde Ferrari, en dat terwijl de i8 als occasion veel minder kost dan een gemiddelde Ferrari. Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan momenteel twee exemplaren voor net iets minder dan 50.000 euro te koop.