Deel dit: Share App Mail Tweet

Uitvinding maakt gratis elektrisch rijden voor Nederlanders mogelijk

Mercedes ontwikkelt verschillende technologieën die het bereik van elektrische auto’s kunnen vergroten. Een van de meest opvallende innovaties is een speciale Mercedes lak waarin zonnecellen zijn geïntegreerd. Hierdoor hoeft de gemiddelde Nederlander nooit meer zijn of haar elektrische auto op te laden middels een stekker en worden kilometers gratis afgelegd.

De zonnecellen in de lak zetten zonlicht om in energie, die de auto direct aandrijft of opslaat in de accu. Mercedes stelt dat de extra energie de actieradius jaarlijks met maar liefst 12.000 kilometer kan vergroten.

De gemiddelde Nederlander kan gratis rijden met de lak

Volgens het CBS reed de gemiddelde Nederlandse particulier 2023 bijna 11,2 duizend kilometer. Kortom, met deze lak van Mercedes hoef je in veel gevallen niet meer je EV middels een stekker op te laden. Let wel, dit is theoretisch en onder ideale omstandigheden. Hoe het in praktijk met de zonne-range zit, leggen we hieronder uit.

Mercedes lak met zonnecellen

De zonnecellen in de lak dragen direct bij aan een grotere actieradius. Hoeveel extra kilometers de technologie oplevert, hangt af van de zoninstraling en de mate van schaduw in de omgeving. Mercedes berekent de opbrengst op basis van een gemiddelde SUV met een carrosserie-oppervlak van 11 vierkante meter en de zoninstraling in Stuttgart. In Stuttgart legt een persoon gemiddeld 52 kilometer per dag af. Mercedes berekent dat de zonnecellen 62 procent van deze afstand kunnen dekken, puur door zonne-energie. Iets meer dan 32 kilometer per dag dus.

In steden waar de zon vaker en feller schijnt, zoals Los Angeles, zou het zelfs mogelijk zijn om de volledige 52 kilometer op zonne-energie te rijden. Door het constante laden van de accu vergroot de actieradius en neemt het aantal benodigde laadmomenten af. Daarnaast zou overtollige energie zelfs teruggeleverd kunnen worden aan het stroomnet. Of deze theoretische voordelen van de Mercedes lak met zonnecellen in de praktijk haalbaar zijn, valt nog te betwijfelen.

Zo werkt het

De lak bestaat uit twee lagen. De onderste laag, die de fotovoltaïsche cellen bevat, zet zonne-energie om in elektriciteit. Mercedes brengt deze laag aan op de carrosseriepanelen van de auto. Elk paneel is via een omvormer direct verbonden met de accu en wekt voortdurend energie op, zelfs wanneer de auto uit staat. Zo wordt de accu continu opgeladen.

De buitenste laag bestaat uit een nano-coating, die maar liefst 94 procent van het licht doorlaat. Deze laag is beschikbaar in alle standaardkleuren van Mercedes. Ondanks de dubbele laag is de totale dikte van de lak slechts 5 micrometer, wat even dik is als een normale laklaag. Bovendien bevat de verf geen zeldzame aardmetalen of siliconen. Dit maakt het recyclen ervan aanzienlijk makkelijker.