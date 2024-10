Deel dit: Share App Mail Tweet

Fantastische Alfa Romeo Giulia Q-occasion kost helft van nieuwprijs

De Alfa Romeo Giulia Q (Quadrifoglio) is de BMW M3-killer van Italië. Hoewel zijn nieuwprijs fors was, is hij nu als occasion wellicht aantrekkelijk. Sommige exemplaren kosten nog maar de helft van wat er ooit bij de dealer betaald werd.

Daarbij zijn de pre-faceliftmodellen van de Q leuker dan de versie die nu op de markt is. Dit komt doordat een nieuw sperdifferentieel hem meer onderstuurd maakt.

Pre-facelift Alfa Romeo Giulia Q

Het model van voor de facelift is van 2016 tot 2023 in productie geweest. Deze beschikken nog niet over de koplampen met drie losse led-elementen en zijn dus als occasion al voor de helft van de nieuwprijs te krijgen.

De prijs van de occasion

Dit betekent niet dat ze goedkoop zijn. De nieuwprijs zonder opties bedroeg zo’n 8 jaar geleden al dik 110.000 euro. Nu vinden we een Giulia Q-occasion uit 2016 met iets meer dan 50.000 kilometer op de teller voor net geen 60 mille. Deze auto had een catalogusprijs van bijna 118.000 euro.

Een Ferrari-motor

Wat krijg je dan voor je geld? Allereerst natuurlijk die heerlijke 2,9-liter V6 voorzien van dubbele turbo. Deze krachtbron is ontwikkeld door Ferrari en levert 510 pk. In geval van de occasion wordt het vermogen naar het achterdifferentieel gestuurd middels een 8-traps automaat van ZF. De Alfa Romeo Giulia Q is ook met een handbak geleverd, al staan er daar maar twee van te koop.

Naast dat het een supersportieve auto is die ook op het circuit zijn mannetje staat, is het bovenal een stijlvolle Italiaanse en best praktische sedan. Daarbij staat het Blu Monte Carlo de Giulia Q geweldig.

Meer Alfa Romeo Giulia Q-occasions voor dit geld

De gevonden occasion is lang niet de enige die wordt aangeboden voor dit geld. Prijzen beginnen bij 56.990 euro en lopen op tot zo’n 80 mille voor exemplaren met weinig kilometers.

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

(Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack) (Afbeelding: AutoTrack)

Van de GTAm staat er slechts één in Nederland te koop. Deze komt uit 2024, heeft nog geen kilometers gereden en kost bijna 300.000 euro. In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zien waarom die auto zo duur is.