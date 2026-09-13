Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze mooie elektrische SUV is flink afgeschreven en kost als occasion hetzelfde als een Toyota Yaris

Als je een elektrische premium-SUV wilt rijden, maar geen zin hebt in een Tesla, is er een alternatief: de Mercedes-Benz EQB. Deze occasion is inmiddels bereikbaar voor minder dan 30.000 euro.

Stem op Autovisie en win bol.com-tegoed Help ons Website van het Jaar 2026 te worden. Stem nu

In 2021 verscheen de EQB als elektrische tegenhanger van de GLB. De luxe occasion combineert de hoge zit van een SUV met een volledig elektrische aandrijflijn. In onze test vergeleken we hem met de Skoda Enyaq om te bepalen welke van de twee de beste koop is.

De Mercedes-Benz EQB: luxe in stilte

Hoewel de Mercedes-Benz EQB er nog altijd modern uitziet, zijn de vroege occasions inmiddels voor minder dan 30.000 euro te vinden. De EQB 250 heeft 190 pk en een 67 kWh-accupakket. In de praktijk was zijn actieradius, afhankelijk van de uitvoering, gemiddeld 385 kilometer. Eind 2023 kwam de 250+ uit, die een 73,9 kWh-accupakket kreeg. Hierdoor ging de gemiddelde praktische actieradius omhoog naar 433 kilometer.

De hoge carrosserie zorgt voor een ruime zitpositie en een handige indeling. Als vijfzitter biedt de EQB 495 liter bagageruimte. Een zeldzamere zevenzitter komt niet verder dan 110 liter. Verder is het rijgedrag van de Mercedes-Benz EQB uiterst comfortabel en rustgevend.

Dit kost deze occasion

Momenteel kun je 111 occasions vinden, met prijzen tussen 21.950 en 62.888 euro. Wij kozen voor dit zwarte exemplaar uit 2023, dat voor 29.945 euro te koop staat in het Zuid-Hollandse Stolwijk. Omdat de prijs inclusief btw is, kan de btw van deze Mercedes-Benz EQB voor ondernemers onder voorwaarden aftrekbaar zijn. Hij heeft 95.705 kilometer op de teller.

Let hierop bij een gebruikte Mercedes-Benz EQB

Net als bij andere EV’s kan de kleine 12-voltaccu voor problemen zorgen. Deze accu voedt verschillende systemen en kan onverwacht leeglopen doordat systemen stroom blijven verbruiken. Daardoor kan de auto niet meer worden ingeschakeld of krijgt hij diverse foutmeldingen.

Controleer daarnaast of het infotainmentsysteem van de occasion goed werkt en vraag naar een accutest waaruit de conditie van de accu blijkt. Door het hoge gewicht van ruim 2.000 kilo wordt de wielophanging van de Mercedes-Benz EQB zwaarder belast. Let tijdens een proefrit daarom op bijgeluiden bij het nemen van drempels. Versleten rubbers en dempers kunnen dergelijke geluiden veroorzaken.