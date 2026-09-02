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Deze oldtimer was een statussymbool, maar koop je als occasion voor minder dan 20.000 euro

Voor relatief weinig koop je een BMW 7-serie uit de tweede generatie, maar pas op bij occasions. Een lage aanschafprijs zegt bij een bijna veertig jaar oude luxeauto weinig over de uiteindelijke kosten.

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In 1986 kwam de tweede generatie 7-serie (E32) op de markt. Het topmodel was de 750i, met een V12. Opvallend genoeg stond zo’n twaalfcilinder aanvankelijk helemaal niet op de planning voor de E32. Hoe de V12 uiteindelijk na een stevige interne strijd bij BMW in de E32 terechtkwam, vertelt Sjoerd van Bilsen in de video hierboven. De reden dat zijn voorganger geen V12 kreeg vertelt Sjoerd je in een andere video.

Een BMW 7-serie is gemaakt voor CEO’s

Hoewel deze BMW 7-serie er als occasion misschien wat ingetogen uitziet, was hij destijds een bijzonder moderne limousine. De 750i leverde 300 pk en 450 Nm uit zijn 5,0-liter V12 en had standaard een automatische transmissie. Met de 750i had BMW een krachtig antwoord op de grote luxeauto’s van Mercedes-Benz en Jaguar.

Maar je hoeft niet direct voor de V12-occasion te kiezen. De E32 was er ook met zescilinders en later V8-motoren. Een 730i met zescilinder is interessant voor wie een goedkopere occasion wil met minder complexiteit. Comfort is een van de sterke punten van de BMW 7-serie. Deze grote sedan leent zich dan ook goed voor lange ritten. Achterin is bovendien voldoende ruimte voor volwassenen.

Controlepunten van een BMW 7-serie

Toch verdient een goedkope E32 extra aandacht. Achterstallig onderhoud kan bij een luxeauto van bijna veertig jaar oud flink in de kosten lopen. Controleer daarom vooral de onderhoudshistorie, de carrosserie en de techniek. Bij een BMW 7-serie met V12 zijn reparaties bovendien vaak complexer en duurder dan bij een zescilinder of achtcilinder.

Dit betaal je voor een occasion

Het huidige aanbod laat goed zien hoe groot de verschillen zijn. Een BMW 730i uit 1990 met 115.000 kilometer staat voor 5.400 euro te koop, maar is een schuurvondst. Het duurste exemplaar is een 740i uit 1994 met 94.000 kilometer, waarvoor 44.500 euro wordt gevraagd. De overige exemplaren zitten tussen deze bedragen in, al hebben de meeste auto’s hoge tellerstanden. Ons oog valt op een nette 730i uit 1994, met 113.996 kilometer op de teller. Deze zwarte BMW 7-serie wordt voor 18.950 euro aangeboden in Den Haag en krijgt een nieuwe APK bij aflevering.