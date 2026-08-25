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Deze mooie benzine-hatchback is nog geen twee jaar oud, maar kun je wel voor minder dan 25.000 euro vinden

Wil je een jonge premium hatchback voor minder dan 25.000 euro? Het kan. De Audi A3, BMW 1-serie en Mercedes-Benz A-klasse bieden alle drie een chique uitstraling, maar verschillen in leeftijd, uitrusting en karakter. Wij zoeken voor je uit welke auto je het beste kunt kopen voor een comfortabel en rustgevend luxegevoel.

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Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Luxe hatchback als occasion voor 25.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar chique occasions met een maximumprijs van 25.000 euro. Vind je de BMW 1-serie niets? Bekijk dan de occasions van dinsdag en zaterdag.

BMW 1-serie (2024 – heden)

De vierde generatie 1-serie is de jongste en sportiefste auto van dit trio. Hij stuurt scherp en heeft soms een sportonderstel waardoor hij nog vlotter aanvoelt. Keerzijde van dit sportieve karakter is een merkbaar stugger weggedrag, waardoor hij minder comfortabel is op slecht wegdek. Verbeterde geluidsisolatie compenseert dit punt gedeeltelijk, omdat de BMW hierdoor stiller is. Vanwege zijn leeftijd is het aanbod tegen redelijke prijzen nog minuscuul. De 120 is het meest gebalanceerd en het M sportpakket vergroot het rijplezier verder.

Met een budget van 25.000 euro kun je 10 occasions vinden. Een witte BMW 1-serie, een 120 uit 2024 met 46.898 kilometer, wordt in het Eindhoven aangeboden voor 24.428 euro exclusief btw.

Technische aandachtspunten

Omdat deze BMW 1-serie nog maar kort op de markt is, zijn er nog weinig langetermijnproblemen bij occasions bekend en de meeste gebreken worden onder garantie verholpen. Een voorbeeld is het infotainmentsysteem dat soms vastloopt of traag opstart. Meestal werken gratis over-the-air (OTA) software-updates. Mocht de hardware buiten de garantie defect raken, dan kost vervanging al snel meer dan duizend euro.