Waarom is een rechtsbijstandsverzekering een goede aanvulling op je autoverzekering?

Alle autobezitters die op de weg gaan hebben in principe een autoverzekering. Dit is immers verplicht. Je auto moet minimaal gedekt zijn voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) om andere weggebruikers te beschermen tegen jouw acties. Andersom geldt uiteraard hetzelfde. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en een foutje is snel gemaakt.

Dat is ook een goede reden om te overwegen of alleen een verzekering voor je auto wel voldoende is, of dat je er ook een rechtsbijstandsverzekering bij moet nemen. We bespreken waarom dit een goede aanvulling is op je autoverzekering.

Conflict na een ongeval

Een rechtsbijstandsverzekering biedt juridische hulp bij conflicten en geschillen. Specifiek voor jou als autobezitter kan dit ondersteuning bieden in allerlei situaties. Het meest voorkomende voorbeeld daarvan is rondom een verkeersongeluk. Daarbij kunnen conflicten ontstaan, bijvoorbeeld over de vraag wie aansprakelijk is voor de schade. Je kunt in een situatie terechtkomen waarbij de tegenpartij niet wil meewerken of jij het er niet mee eens bent en juridische stappen de enige weg naar een oplossing zijn.

Het inschakelen van juridische hulp kost geld, en die rekening kan al snel fors oplopen. Met een rechtsbijstandsverzekering hoef je je daar echter geen zorgen over te maken, net als over de afwikkeling. Juridische experts nemen je de zaak uit handen. Dat bespaart je tijd, stress én een hele hoop geld voor juridische kosten.

Geschillen met garages en dealers

Op de weg is niet de enige plek waar je in een conflict kunt komen rondom je auto. Een andere denkbare situatie is namelijk dat je in een conflict terechtkomt met een garage of dealer. Bijvoorbeeld omdat een reparatie slecht uitgevoerd is of je het niet eens bent met de rekening omdat er ten onrechte kosten in rekening zijn gebracht.

Dat zijn situaties waarin het erg lastig kan zijn om je recht te halen, want vaak is er geen medewerking van de tegenpartij. Daarom komt juridische hulp in zo’n situatie goed van pas. Dankzij de rechtsbijstandsverzekering ben je daarvan gewaarborgd, hoef je de kosten ervoor niet zelf op te hoesten en kun je hopelijk je recht halen.

Verkeersboetes aanvechten

De meesten van ons lopen bij tijd en wijle wel eens tegen een verkeersboete aan, bijvoorbeeld omdat je te snel gereden hebt of fout geparkeerd hebt. Meestal is er geen speld tussen te krijgen, maar er zijn natuurlijk situaties waarin je van mening kunt zijn dat de boete onterecht is of dat er belangrijke verzachtende omstandigheden zijn.

Het aanvechten van een verkeersboete is echter erg ingewikkeld en kan ook behoorlijk tijdrovend zijn, zeker als je geen wegwijs weet in het juridische aspect ervan. Het hebben van een rechtsbijstandsverzekering kan in dit soort gevallen uitkomst bieden. Je kunt dan advies krijgen over de haalbaarheid van je bezwaar en juridische ondersteuning ontvangen bij de procedure.

Andere juridische kwesties

Naast de hierboven besproken zaken, kunnen er ook andere geschillen zijn waar je een rechtsbijstandsverzekering goed bij kunt gebruiken. Zoals bijvoorbeeld een conflict over schade die je hebt veroorzaakt tijdens het in- of uitstappen van je auto, wat vaak buiten de standaarddekking van je autoverzekering valt.

Of door schade die je oploopt aan je auto als gevolg van een verkeerd brandstofadvies. Maar ook over aansprakelijkheid voor schade bij passagiers die je vervoerd hebt. Als zij in jouw auto letselschade of schade aan eigendommen hebben opgelopen, kun je met een schadeclaim te maken krijgen en kan daar een geschil over ontstaan. Ook dan ben je erbij gebaat om deze dekking te hebben.

Een rechtsbijstandsverzekering is dus zonder meer een goede aanvulling op je autoverzekering, die geen dekking biedt voor juridische bijstand. Het kan ervoor zorgen dat je vaker je recht haalt en niet met hoge juridische kosten opgescheept zit bij een geschil dat te maken heeft met je auto. Daarnaast werkt kunnen beschikken over juridische hulp vaak ook op een bepaalde manier preventief. Met professioneel juridisch advies kun je immers escalaties voorkomen en op het oog lastige geschillen sneller oplossen, wat niet alleen tijd en stress bespaart, maar ook dure juridische procedures kan vermijden.