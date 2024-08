Deel dit: Share App Mail Tweet

Volkswagen Taigo goedkoper: dit kost de crossover in Nederland

Volkswagen Nederland maakt de Taigo goedkoper. Hierdoor is de instapprijs nu minder dan 30.000 euro.

De Taigo kwam in 2021 op de markt en had toen een vanafprijs van 28.590 euro. Door de jaren heen werd de auto duurder, maar nu duikt het prijskaartje plots weer onder de 30 mille.

Dit kost de Volkswagen Taigo in Nederland

De Volkswagen Taigo staat op het MQB A0-platform waar ook de T-Cross en de Polo op gebouwd zijn. Dit betekent dat de aandrijflijnen overeenkomen. De goedkoopste Taigo heeft een 1,0-liter driecilinder die goed is voor 95 pk. Deze driepitter is altijd gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met vijf verzetten. Voor deze auto in de basisuitvoering moet 29.990 euro betaald worden, deze had een prijs van 30.985 euro. Opvallend is dat de Taigo nu even duur is als de T-Cross.

Wil je meer vermogen, dan is er dezelfde aandrijflijn met 116 pk. Deze Volkswagen Taigo kost minimaal 33.990 euro. Voorheen had die een prijskaartje van minimaal 34.985 euro.

De topmotorisering is de 1,5-liter viercilinder met een automatische versnellingsbak. Voor deze versie betaal je nu minimaal 42.490 euro. Deze had voorheen een prijskaartje van minimaal 43.485 euro. De snelste Volkswagen Taigo is overigens altijd een R-Line.

Test met de Volkswagen Taigo

Wil je meer over de Taigo weten? In onderstaande video vertelt Autovisie-redacteur Peter Hilhorst je alles van het model.