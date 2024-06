Deel dit: Share App Mail Tweet

Video: BMW XM-eigenaar heeft pechdag en rijdt SUV de sloot in

Een week om snel te vergeten voor een Belgische BMW XM-eigenaar. De onfortuinlijke bestuurder verloor de macht over het stuur en belandde met zijn super-SUV in de greppel.

Het gebeurde in Vlaamse plaatsje Loppem. Hij reed op de E403 richting Brugge toen hij de macht over het stuur van de loeisterke plug-in hybride-SUV verloor.

Ongeluk met de BMW XM

De brandweer moest eraan te pas komen om de pechvogel uit de auto te helpen, zo schrijven lokale media. Vervolgens werd hij naar het ziekenhuis overgebracht.

Schade aan de SUV

Het lijkt, op basis van de video, geen extreem harde klap te zijn geweest. Evengoed zal er een gepeperde rekening volgen van de schadehersteller.

Op de beelden zien we immers dat het achterwiel van de BMW XM een behoorlijke dreun heeft gekregen, waardoor het wiel nu scheef onder de auto staat. Ook de voorste wielophanging is flink beschadigd.

De voorkant is in de video niet goed te zien, maar we kunnen ons voorstellen dat de BMW XM ook toe is aan een frisse bumper en motorkap.