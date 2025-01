Deel dit: Share App Mail Tweet

Sneller dan een F1-auto: Rimac teaset nieuwe hypercar

Rimac laat een teaser zien van de allernieuwste auto van het merk. CEO Mate Rimac heeft beloofd dat de EV sneller is dan een F1-auto. Dit is wat we tot nu toe weten.

Rimac is een automerk dat volledig elektrische hypercars bouwt. Zo is er de krankzinnige Nevera.

Nieuwste Rimac

Naar verwachting wordt ook de nieuwe hypercar van Rimac volledig elektrisch. De teaser van het nieuwe model staat in het Rimac Magazine. Voor de Nevera en Nevera R staat een auto geschetst die we nog niet kennen. Het design lijkt veel scherper en extremer gestroomlijnd dan vorige modellen. Dat zal ook wel nodig zijn. Als je een F1-auto wil bijhouden, moet je wel het nodige uit de kast halen. Althans, op het circuit. In de rechte lijn is de Nevera R met zijn nul-naar-honderd-tijd van 1,74 seconden al sneller dan een F1-auto (2,6 seconden).

Belangrijk bij de prestaties op het circuit is natuurlijk gewicht. Naar verluidt doet Rimac een opvallende gewichtsbesparing. Ze zorgen ervoor dat jij geen passagier aan boord mee kan meenemen. Als de geruchten kloppen is de nieuwe Rimac een racemonster met maar één stoel.

Rijtest met de Nevera

Autovisie-redacteur Dries van den Elzen kon eerder rijden met de Nevera. In onderstaande video zie je hoe dat is.