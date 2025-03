Deel dit: Share App Mail Tweet

Onverwachte nieuwkomer: cultheld van Balkan gaat ineens in productie

Als het gaat om betaalbare auto’s wordt met name naar China en West-Europa gekeken. Nu duikt er ineens een nieuwkomer op uit onverwachte hoek. Een cultheld van de Balkan, de Yugo, gaat weer in productie.

Yugo, wat was het ook alweer? Zoals de naam al doet vermoeden is het een Joegoslavisch merk dat veelal gebruikmaakte van Fiat-techniek en carrosserieën. In 2008 rolde de laatste auto de fabriek uit.

De Yugo is een cultheld van de Balkan

Nu duikt er dus ineens een nieuwe Yugo op. De Serviër Aleksandar Bjelić zit achter het project. Opvallend is dat het design eruit ziet als een echte restomod, modern maar toch met het lijnenspel van een klassieke Yugo.

Niet elektrisch

Als er een merk is waarbij een elektrische aandrijflijn vandaag de dag zou passen, dan is het wel dit Balkan-merk. Nikola Tesla, de uitvinder van onder andere de wisselstroomelektromotor, was immers een Servo-Kroaat. Het vliegveld van de Servische hoofdstad Belgrado is zelfs naar hem vernoemd.

Toch vinden we geen elektromotor in de nieuwe Yugo. Volgens Automedien-portal ligt er gewoon een benzinemotor in de neus van de Yugo. Het moet immers weer een betaalbare auto worden voor het volk.

De onthulling van de nieuwe Yugo staat gepland voor 2027 en volgend jaar wordt er al een prototype getoond. Vooralsnog zijn er enkel wat schetsen te zien. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom dit model? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.