Deze 10.000 euro kostende occasion is heerlijk eigenwijs

Stel, je zit vrijwel altijd alleen in je auto, of met z’n tweeën. Je wilt een mooie, onderscheidende auto van een serieus merk, zo’n sportieve coupé, maar je hebt hooguit tien mille aan budget voor de occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor maximaal 10.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een occasion van maximaal 10.000 euro voor autoliefhebbers. Het kan zijn dat de Volkswagen Scirocco niet je voorkeur heeft. Kijk dan eens terug naar onze eerdere artikelen over de Audi TT en BMW 1-serie Coupé.

Volkswagen Scirocco (2008 – 2014)

Oh, wat is/was de Scirocco heerlijk eigenwijs. Hij kwam in 2008 onverwacht op de markt, met een naam die verwijst naar gewaardeerde modellen uit de jaren zeventig en tachtig. Het model is zo onderscheidend dat je ‘m prachtig vindt… of juist niet.

Lastig zijn de brede voorruitstijlen en ook rechtsachter is de dode hoek enorm. De sportstoelen zitten heerlijk en het onderstel is lekker sportief. Zelfs de 1.4 nodigt uit tot lekker sturen. De zesbak schakelt lekker en zo’n 1,4-liter rijdt toch gemakkelijk 1 op 13.

Bij een autobedrijf in Apeldoorn staat een hele rij Scirocco’s (Duitse import?). Daar kiezen we de witte 1.4 ‘Black & White’ (2011, 131.000 km), die net als de andere € 9.999 kost.

Let hierop bij deze occasion

De Scirocco is technisch identiek aan een Golf 6. Als de motor er ineens mee stopt, kan de brandstofpomp in de tank dienstweigeren. Laat de pomp repareren en niet de hele tank vervangen.

De achterbanden hebben de neiging tot ‘cuppen’, dat is te voorkomen door regelmatig de voor- en achterbanden te wisselen.

Bij de T(F)Si-motoren komt het bij hoge kilometerstanden voor dat de coating van de cilinders doorslijt. Dat leidt tot ernstige, kostbare motorschade.

Een DSG-automaat kan inwendige sluiting krijgen, dat is ook heel duur.