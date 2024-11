Deel dit: Share App Mail Tweet

Kruising met onverharde weg: dit is wie er voorrang moet verlenen

Als niet anders aangegeven, heeft verkeer van rechts voorrang, toch? Dat klopt, maar bij een kruising met een onverharde weg is dit anders.

Als je geen voorrang verleent waar dit wel moet, kan dit niet alleen een gevaarlijke situatie opleveren, maar ook een flinke boete. In 2024 bedraagt de bekeuring voor het niet verlenen van voorrang 350 euro exclusief administratiekosten.

Voorrang verlenen op onverharde weg

Tijdens je theorie-examen heb je als het goed is geleerd wie voorrang heeft als een onverharde weg een verharde weg kruist. De regel is eenvoudig. De auto op het onverharde pad moet voorrang verlenen aan de auto op de verharde weg, ongeacht of deze van rechts of links komt.

Waarom je voorrang moet verlenen op een onverharde weg

Een kruising met een onverharde weg, bijvoorbeeld een zandpad, wordt gezien als een ongelijkwaardige kruising, net als kruispunten met verkeerslichten en borden. Bij gelijkwaardige kruispunten, waar niets staat aangegeven en geen zandpad kruist, heeft rechts altijd voorrang.

Belangrijk is wel dat je altijd op een kruispunt richting aangeeft, of het verhard is of niet. Let op, ook op een rotonde moet je op het juiste moment het knipperlicht aandoen.