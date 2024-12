Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrische Vinfast VF6 is best concurrerend geprijsd

Vinfast zou al in 2022 de Nederlandse markt betreden, maar heeft pas afgelopen maand de eerste auto’s op kenteken gezet. Zevenentwintig stuks, om precies te zijn. Deze nieuwe Vinfast VF6 moet dat aantal in rap tempo laten groeien.

Vinfast is een Vietnamees bedrijf met grote ambities, die tot nu toe moeilijk te realiseren blijken. In de afgelopen jaren heeft Vinfast miljardenverliezen gedraaid en ook werd het eerste internationale model van het merk, de VF8, buitengewoon slecht ontvangen door met name de Amerikaanse autopers.

Compacte cross-over

Op de Nederlandse website van Vinfast staan de VF6, VF7, VF8 en VF9, waarvan tot nu toe alleen de VF8 is uitgeleverd. De grote VF9 volgt binnenkort staat er en nu hebben we ook de prijzen van de compacte VF6.

De cross-over valt in de klasse van de Opel Mokka Electric en Peugeot e-2008. Hij heeft een 59,6 kWh-batterij en heeft een actieradius van tussen de 379 en 410 kilometer, afhankelijk van de uitvoering. Dat zijn er twee: Eco en Plus. De eerste is 177 pk sterk, de tweede levert 204 pk.

Vinfast VF6 prijs

In vergelijking met de concurrentie is de Vinfast VF6 redelijk goed geprijsd. De Eco is er vanaf 35.350 euro, voor de Plus vraagt de importeur 39.850 euro. Die laatste is wat rijker uitgerust, met als extra’s onder meer 19-inch wielen, stoelverwarming en -ventilatie, een panoramadak en head-up display.

Opties zijn er nauwelijks. Vinfast rekent alleen een meerprijs voor een andere carrosseriekleur dan wit (850 euro). Bij de Plus kunnen kopers kiezen voor een bruin interieur. Dat kost 550 euro. Standaard is zwart.