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Duik in de prijslijst: dit kost de Skoda Peaq in Nederland

Later dit jaar staat de Skoda Peaq in de Nederlandse showrooms, maar dit nieuwe topmodel is nu alvast te bestellen. Tijd voor een duik in de prijslijst!

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Met de Skoda Enyaq gooide het merk hoge ogen, zeker toen er nog weinig alternatieven waren voor wie een volledig elektrische gezinsauto zocht. Inmiddels is die keuze steeds meer reuze. Tijd voor een nieuwe speler in de elektrische SUV-markt, al zoekt Skoda het met de Peaq wel wat hogerop. Het is een model voor boven de Enyaq, dus geen opvolger. Daarmee vormt de Peaq de, eh, piek van het Skoda-aanbod.

Motoren Skoda Peaq

Bij introductie is er keuze uit twee aandrijflijnen. Het basismodel biedt een 59 kWh (netto) batterijpakket in combinatie met een 210 pk sterke elektromotor op de achterwielen. Samen met 350 Nm koppel is de standaardsprint in 8,5 seconden afgerond. De actieradius bedraagt 453 km, met een op zich gunstig gemiddeld verbruik van 14,9 kWh/100km (WLTP). Tel daarbij op een bagageruimte van 935 liter en een trekgewicht van 1.800 kg en je hebt een elektrische gezinsauto die ook prima bruikbaar is voor de vakantie met caravan. Over gewichten gesproken, het kentekengewicht is 2.025 kg.

Wie meer wil kiest voor het 89 kWh batterijpakket, dat wordt gecombineerd met een 286 pk en 545 Nm sterke elektromotor, die nog steeds alleen de achterwielen aandrijft. De 100 km/u bereik je in 7,1 seconden. Het gemiddelde verbruik is nagenoeg gelijk aan dat van de basisversie, maar dankzij de grotere batterij kom je tot 646 km ver. Er mag nog steeds 1.800 kg aan de haak, maar met 2.209 kg is de auto wel nog wat zwaarder.

Uitrustingen Skoda Peaq

Daarnaast is er bij de Skoda Peaq keuze uit de uitrustingsniveaus Selection, Business Edition en Sportline. De Selection biedt al zaken als 19-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, elektrisch bedienbare achterklep, keyless entry, stuurverwarming, verwarmde voorstoelen, deels kunstleren bekleding, driezone klimaatcontrole, 10,25-inch digitaal instrumentarium, een 13,6-inch centraal display met geïntegreerde navigatie, adaptieve cruise control, parkeersensoren rondom en een achteruitrijcamera.

Skoda Skoda Skoda

Skoda Skoda Skoda

De Business Edition houdt de extra’s bescheiden, met vooral modelspecifieke 19-inch wielen en akoestisch privacy glass.

De Sportline biedt onder andere 20-inch wielen, matrix-led-koplampen, digitale autosleutel, elektrisch verstelbare sportstoelen voorin, massagefunctie voor de bestuurdersstoel, twee draadloze smartphone-laders en een 360-gradencamera.

Prijzen Skoda Peaq

De Selection is uitsluitend leverbaar met de kleinere batterij, vanaf 49.990 euro. De Business Edition biedt niet zo veel extra, maar heeft ook een bescheiden meerprijs. Die is er namelijk vanaf 50.990 euro. Upgraden naar de grotere batterij brengt de prijs op 54.990 euro. De Sportline is uitsluitend leverbaar met die grotere batterij en heeft een vanafprijs van 59.990 euro.

Voor die bescheiden meerprijs willen wij wel upgraden naar de Business Edition. Omdat de prestaties daarvan al prima zijn, houden we het bij de standaard batterij. Natuurlijk, de extra’s van de grotere batterij en/of Sportline zijn leuk, maar die meerprijs besteden we dan liever toch aan persoonlijke aankleding.

Exterieuraankleding

De standaardkleur van de Skoda Peaq is overigens al niet verkeerd: donkerblauw. Het is wel een unilak. Een optionele unilak is grijs, voor 990 euro. Voor hetzelfde bedrag mag je ook kiezen uit de metallic-kleuren wit, zwart, twee tinten grijs en een metallic-versie van het donkerblauw. Voor 1.290 euro zijn er nog de metallic-kleuren donkergroen en een soort lichtbruin. Dan gaan wij voor metallic donkerblauw.

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Er zijn ook nog alternatieve wieldesigns. Voor 890 euro is er keuze uit twee soorten 20-inch wielen en voor 1.790 euro is er ook een 21-inch design. Wij houden het bij de standaard wielen. Niet alleen scheelt dat weer in aanschafprijs, ook vinden we ze gewoon mooier. Bovendien kosten grotere wielen je actieradius.

Skoda Skoda Skoda Skoda

Skoda Skoda Skoda Skoda

Interieuraankleding

Voor het interieur zijn vier thema’s beschikbaar, waarvan Loft standaard is. Voor 590 euro is Lodge een alternatief en voor 1.890 euro is er keuze uit de thema’s Suite Black en Suite Ceramic. De visuele verschillen zie je hieronder. Het laatstgenoemde design is mooi licht, maar lijkt ons voor een gezinsauto wat besmettelijk voor vuil. De andere optionele thema’s zijn weer vrij donker, waardoor we ook hier toch bij de standaardkeuze blijven.

Skoda Skoda Skoda Skoda

Skoda Skoda Skoda Skoda

Pakketten en losse opties

Dan zijn er nog diverse opties. Eerst maar de pakketten: Convenience Pakket (1.490 euro), Convenience en Relax Pakket (1.790 euro), het Relax Pakket (690 euro), het Tech Pakket (1.590 euro), het Assist Pakket (1.490 euro) en het Winter Pakket (590 euro).

Eerstgenoemde bestaat uit onder andere een elektrisch verstelbare voorstoelen, digitale autosleutel, draadloze smartphone-lader, 230V-aansluiting en wat extra opbergvakken. Het Relax Pakket omvat eveneens elektrisch verstelbare stoelen, massagefunctie voor beide voorstoelen en een Sonos audiosysteem. Het Convenience en Relax Pakket is uiteraard een combinatie van beide. Het Tech Pakket bestaat uit de 360-gradencamera en luxere verlichting van de Sportline, terwijl het Assist Pakket een head-up display en extra rijassistenten biedt. Denk aan een automatische parkeerfunctie (ook op afstand) en een geavanceerde rijstrookassistent. Het Winter Pakket bestaat uit stoelverwarming achterin en voorruitverwarming.

Die laatste pakketten hoeven van ons niet zo. Die eerste pakketten zijn interessant voor wie wel de extra uitrustingen van de Sportline wil, maar niet meteen de grotere batterij. Verleidelijk, maar we houden ons in en kiezen alleen het Winter Pakket.

Losse opties zijn nog onder andere een warmtepomp (1.090 euro), een verzameling van verschillende handige Simply Clever-dingen (90 euro), een adaptief onderstel (1.190 euro), een wegklapbare trekhaak (990 euro) en een derde zitrij (1.190 euro). Daarvan vinken we alleen de eerste aan.

‘Onze’ Skoda Peaq

We hebben ons flink ingehouden met de optielijst en daarmee blijft de totaalprijs beperkt tot 53.660 euro. Dat is niet eens zo veel duurder dan een vergelijkbare Skoda Enyaq, terwijl je wel een ruimere auto krijgt met een nieuwe generatie EV-technologie. Maar is dat ook genoeg om tegen de toenemende concurrentie op te boksen? Laten we eerst eens met de auto gaan rijden. Zodra we dat hebben kunnen doen, lees je dat op onze website en in het magazine.

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