Dit is een Hyundai Nexo, maar dan met een stuk meer bepantsering

Oké, vooruit… dit is niet een Nexo, maar het is wel een Hyundai met waterstoftechniek. Maakt kennis met de Hyundai Rotem K3, de allereerste main battle tank ter wereld met een brandstofcel.

Auto’s op waterstof komen niet van de grond. Toyota levert de Mirai en Hyundai doet zijn best met de Nexo, maar de verkoopaantallen zijn niet om over naar huis te schrijven.

Hyundai-tank op waterstof

Toch blijft Hyundai in brandstofceltechniek geloven, niet alleen voor gebruik in auto’s, maar ook in voertuigen van een heel andere orde: tanks.

Hyundai Rotem, de defensietak van het Koreaanse concern, heeft recent de K3 voorgesteld. De tank is bedoeld voor het leger van Zuid-Korea en is nog volop in ontwikkeling.

Twaalfcilinder dieselmotor

Zijn voorganger, de K2 Black Panther, is sinds 2014 in productie en wordt aangedreven door een 1.500 pk sterke twaalfcilinder dieselmotor.

De K3 maakt gebruik van elektromotoren, een brandstofcel en waterstoftanks, al introduceert Hyundai eerst een hybridevariant ervan, met nog steeds de twaalfcilinder dieselmotor aan boord.

Stil en nauwelijks warmte

Het voordeel van een main battle tank met brandstofcel is dat-ie stil is en niet zoveel hitte produceert. Dat maakt hem minder goed te detecteren door de vijand.

Daarbij is het enorme instantkoppel van een elektrische aandrijflijn ook een voordeel. Daarmee kan de gepantserde geschutskoepel met zijn rupsbanden gemakkelijk over obstakels worden gestuurd.

Studiemodel van Hyundai

De Hyundai Rotem K3 is officieel nog een studiemodel. Hij is in staat om semi-autonoom te rijden, heeft vliegende drones aan boord en is met opzet hoekig, om hem op radar kleiner te laten lijken.

Zijn belangrijkste wapen is een 130 mm-kanon. Bovendien heeft de K3 geleiden raketten aan boord en kleinere vuurwapens (12,7 tot en met 30 mm).