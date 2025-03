Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Audi A6 e-tron

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Audi A6 e-tron.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

Audi A6 e-tron

Autovisie rijdt de Audi A6 e-tron als station, de Avant. De testauto heeft 380 pk en een accupakket met een nettocapaciteit van 94,9 kWh. Volgens de WLTP-meetmethode kom je hier 716 kilometer ver mee. Wat houden we hier in praktijk van over?

De daadwerkelijke actieradius

De Audi A6 is met de optionele cameraspiegels het gestroomlijnd, maar heeft winterbanden die de rolweerstand verhogen. Bij ijskoude temperaturen wist hij 20,5 kWh/100 km te realiseren op onze spaarronde.



Audi WLTP-verbruik gemiddeld 14,9 kWh/100 km Gemeten verbruik 20,5 kWh/100 km Actieradius WLTP/gemeten 716 km/463 km Max. gemeten laadsnelheid 275 kW Laadtijd 10-80%/gemeten 21 min./24 min. Omgevingstemperatuur/testcondities 1°C/nat

Een nette score, maar in de Efficiency-stand wordt het wel frisjes in het interieur. Gaan we dit omrekenen naar een reële range, dan haalt de Audi 463 kilometer.

Actieradius testen

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

Wil je alles weten over de Audi A6 e-tron? Lees dan hier de dubbeltest tegen de BMW i5.