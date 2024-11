Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 5 hot hatch-occasions zijn nu verrassend goed te betalen

Het hot hatch-segment is de laatste jaren helaas flink uitgedund. Gelukkig zijn de pk-bommetjes van weleer nog wel voor een behapbare prijs te vinden als occasion.

Jammer genoeg zijn het nooit de cashcows van autofabrikanten geweest. Om die reden en vanwege striktere uitstootnormen zijn veel sportieve hatchbacks uitgestorven. Tegelijkertijd wordt het segment nieuw leven ingeblazen met elektrische hot hatches zoals deze.

5 betaalbare hot hatch-occasions

We hopen dat de hot hatch een terugkeer maakt. Het zijn namelijk ideale autootjes. Ze combineren sportiviteit met een betaalbare prijs en zijn daarnaast praktisch te gebruiken. Overtuigd? Overweeg dan eens een van de vijf onderstaande occasions.

1. Opel Corsa OPC (Nürburgring Edition)

Compact, licht en snel. De Opel Corsa OPC is alles wat je wilt in een hot hatch. Daarbij heeft de speciale Nürburgring Edition een sperdifferentieel. Dat topmodel heeft (net als de Fiesta en Clio die Autovisie in deze video testte) een 1,6-liter turbomotor, in dit geval goed voor 210 pk en 280 Nm aan koppel én met een handbak.

Voor het maximale vermogen dient overigens wel benzine getankt te worden met een minimaal octaangetal van 100. Op dit moment staan ruim dertig Opel Corsa OPC-occasions te koop. Prijzen beginnen rond de 5.000 euro en lopen op tot zo’n 15.000 euro voor de schaarse Nürburgring Editions.

2. Renault Clio R.S. III

De derde generatie Renault Clio R.S. is met zijn 200 pk sterke, ongeblazen 2,0-liter viercilinder, handbak en goede onderstelafstemming een heerlijke betaalbare rijdersauto.

Prijzen op verkoopsite Gaspedaal.nl variëren tussen de 8.000 en 20.000 euro. De Cup-uitvoeringen zijn een genot voor de liefhebber. Zo bieden ze een straffer onderstel, een scherpere stuurinrichting en een andere spoiler en diffuser.

3. Alfa Romeo 147 GTA

Ouder maar niet minder gaaf. De Alfa Romeo 147 GTA is door zijn gewicht niet zo speels als de eerder genoemde Fiesta en Clio, maar dat wordt weer gecompenseerd door zijn 3,2-liter V6. Deze legendarische Busso-motor is een genot voor het gehoor en levert in de GTA 250 pk.

Prijzen in Nederland beginnen bij 17.950 euro en lopen op tot 22.500 euro. Het aanbod is met vier exemplaren erg klein.

4. Renault Twingo R.S.

Is het budget niet toereikend voor een Clio R.S., dan is de sportiefste variant van de Twingo een goed en misschien wel leuker alternatief. Met een scherpe handbak, 133 pk sterke 1,6-liter viercilinder, een stug onderstel en een goede balans, is het een van de leukste hot hatches ooit uit het A-segment.

Daarbij zijn de prijzen erg aantrekkelijk. Op Gaspedaal.nl vind je Twingo R.S.-occasions voor 5.000 tot 10.000 euro.

5. BMW M135i

Achterwielaandrijving en een zescilinder, dat zijn de basisingrediënten voor de leukste modellen van BMW. Zowel wat betreft prestaties als stuurplezier laat de 320 pk sterke M135i veel andere hete hatchbacks achter zich.

Dit alles komt natuurlijk wel met een prijs. De goedkoopste M135i koop je op Gaspedaal vanaf iets minder dan 14.000 euro. De duurste exemplaren verhandelen zich voor zo’n 25.000 euro.

Autovisie test de leukste occasions

In de rubriek Occasion Battle test Autovisie interessante tweedehands auto’s. Hieronder zie je de meest recente videoreportages.