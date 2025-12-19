Deel dit: Share App Mail Tweet

Boetes twee keer zo duur in minder dan 10 jaar: dit zijn de hardst gestegen bekeuringen

Als je in Nederland een bekeuring krijgt, dan is de kans groot dat je een buitenproportioneel bedrag moet overmaken naar het CJIB. Hoewel ons land al langer bekendstaat om de hoge boetes, was je minder dan 10 jaar geleden een stuk minder kwijt.

Dit blijkt uit een analyse die vergelijkingssite Autoverzekering.nl maakt. Let wel, de benoemde stijgingen zijn in de tabel niet gecorrigeerd naar inflatie.

Deze boetes werden dubbel zo duur

De boetes die het hardst zijn gestegen zijn: geen kinderzitje voor kinderen kleiner dan 1,35 meter en onnodig links rijden. Beide kostten in 2017 ‘slechts’ 140 euro. In 2026 moet je 280 euro voor de bekeuring betalen. Dat is een stijging van 100 procent.

Overtreding 2017 2020 2023 2025 2026 Stijging Geen kinderzitje (<1,35 m) €140 €140 €160 €280 €280 100% Onnodig links rijden €140 €140 €240 €280 €280 100% Mobiel apparaat vasthouden €230 €240 €380 €430 €440 91% Foutparkeren (basistarief) €90 €95 €110 €120 €130 44% Overtreding milieuzone €90 €95 €110 €120 €130 44%

De boete zou enkel met inflatiecorrectie (op basis van CPI van het CBS) in de negen jaar tijd al meer dan 40 euro zijn gestegen. Hoewel dus niet het volledige bedrag als extra winst voor de staatskas kan worden beschouwd, heeft een aanzienlijk deel zeker positieve invloed op de rijksfinanciën.

Misdadige verhoging als je een bekeuring niet op tijd betaalt

Op de boetes in Nederland is veel kritiek. Zo is de begroting afhankelijk van inkomsten van bekeuringen en is de verhoging die je krijgt als je een boete niet op tijd betaalt ronduit misdadig.