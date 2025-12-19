Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla moet stoppen met misleidende claims, anders mag het geen auto’s meer verkopen

Misleiden en overdrijven. Californië is het zat om bespeeld te worden en dreigt Tesla een productie- en verkoopverbod op te leggen als het merk niet stopt met misleidende claims over Autopilot en Full Self-Driving.

Californië is een van de belangrijkste afzetmarkten voor het merk. Een verkoopverbod in deze staat zou voor Tesla dan ook een serieus probleem zijn. Het bedrijf moet zijn misleidende terminologie rondom zijn semi-autonome rijassistenten aanpassen, of ervoor zorgen dat zijn elektrische auto’s daadwerkelijk voldoen aan de verwachtingen die Autopilot en Full Self-Driving scheppen. Doet Tesla dat niet, dan riskeert het in Californië een verbod van dertig dagen op het produceren en verkopen van auto’s.

Full Self-Driving en Autopilot

Tesla krijgt al jaren kritiek op de namen die het gebruikt voor zijn niet volledig autonome rijassistenten: Autopilot en Full Self-Driving (FSD). Het Autopilot-systeem biedt bestuurders enkele ondersteunende functies tijdens het rijden, zoals het binnen de rijstrook sturen en het aanpassen van de snelheid aan het omringende verkeer.

Het Full Self-Driving-systeem kan daarbovenop stopborden en verkeerslichten herkennen en de auto laten vertragen of stoppen wanneer die worden genaderd. De benamingen die Tesla voor deze systemen gebruikt, suggereren dat de auto volledig zelfstandig kan rijden, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is.

In 2016 definieerde de Society of Automotive Engineers (SAE) vijf niveaus van autonoom rijden: van niveau 0, waarbij de auto geen enkele rijtaak overneemt, tot niveau 5, waarin het voertuig volledig zelfstandig rijdt. De Autopilot- en Full Self-Driving-functies van Tesla vallen onder niveau 2. Dat betekent dat ze onder bepaalde omstandigheden sommige rijtaken kunnen uitvoeren, maar dat de bestuurder altijd alert moet blijven en direct moet kunnen ingrijpen.

Zelfs niveau 3 wordt dus niet gehaald, waarbij de bestuurder onder bepaalde omstandigheden zelf zijn ogen niet meer de weg op hoeft te houden, maar wel de controle binnen enkele seconden moet kunnen overnemen. Op dat niveau bevinden zich momenteel slechts enkele modellen, zoals de BMW 7-serie en de Mercedes S-klasse, en alleen in delen van Duitsland en enkele Amerikaanse staten.

Verbod op Tesla-verkoop

De spanningen tussen Tesla en het Californische Department of Motor Vehicles (DMV), vergelijkbaar met de Nederlandse RDW, lopen al jaren op. In 2021 startte de DMV een rechtszaak naar aanleiding van de vermeend misleidende claims van Tesla. Daarbij ging het niet alleen om de namen van de rijsystemen, maar ook om uitspraken van het bedrijf.

Zo stelde Tesla dat Full Self-Driving geschikt zou zijn voor zowel korte als lange ritten, waarbij de bestuurder geen actieve rol hoeft te spelen. De DMV is die claims zat en geeft Tesla nu negentig dagen de tijd om het probleem op te lossen. Als het bedrijf daarna nog steeds niet aan de eisen voldoet, mag het officieel dertig dagen lang geen auto’s verkopen of produceren in Californië. Tesla heeft een tijd geleden al ‘Supervised’ toegevoegd aan de naam Full Self-Driving, maar of dat genoeg is…

Overigens maken niet alleen Californische autoriteiten zich zorgen over de semi-autonome rijassistenten van het merk. Ook de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) vreest voor de veiligheid van bestuurders die deze functies gebruiken. De instantie onderzocht meerdere incidenten waarbij semi-autonoom rijdende Tesla’s betrokken waren, waaronder situaties waarin voertuigen aan de verkeerde kant van de weg reden of verkeerslichten negeerden.

Belofte maakt schuld

Topman Elon Musk belooft al meer dan tien jaar dat volledig zelfrijdende Tesla’s ‘binnenkort’ beschikbaar zullen zijn, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Afgelopen juni heeft hij bijvoorbeeld gezegd dat het voor eind december gaat gebeuren, dus ja… strikt genomen heeft Tesla nog anderhalve week de tijd.