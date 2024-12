Deel dit: Share App Mail Tweet

Bij Mercedes heeft de schijfrem zijn langste tijd gehad

Mercedes is bezig met de ontwikkeling van speciale remmen voor EV’s, die traditionele schijfremmen overbodig zullen maken. Ze worden geïntegreerd in de aandrijflijn.

Het integreren van de frictieremmen in de aandrijflijn heeft volgens Mercedes veel voordelen. Maar hoe werken de remmen van de toekomst precies?

Regeneratief remmen

De motor in een elektrische auto kan zowel vooruit als achteruit draaien. Door het intrappen van het gaspedaal draait de elektromotor vooruit en worden de wielen aangedreven.

Bij regeneratief remmen gaat dit precies andersom. Met het loslaten van het gaspedaal schakelt de motor min of meer in zijn achteruit en fungeert hij als een dynamo, die de kinetische energie omzet in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt opgeslagen in de accu van de auto en kan vervolgens weer gebruikt worden om mee te rijden.

Voordelen remmen in aandrijflijn

Volgens Mercedes gaat bij elektrische auto’s inmiddels al 98 procent van alle remingrepen via de elektromotor. De overige 2 procent wordt opgevangen door de schijfremmen.

Met zijn nieuwe ontwikkeling kiest Mercedes ervoor om de frictieremmen te verplaatsen van de wielen naar de weerskanten van de elektrische motor. Conventionele schijfremmen wegen al snel 25 kilo. Met de introductie van een rem in de aandrijflijn op de voor-of achteras wordt het onafgeveerd gewicht flink verminderd.

Mercedes-Benz Innovations & Future Technologies 2024, In-Drive Brake Mercedes Mercedes-Benz Innovations & Future Technologies 2024, In-Drive Brake Mercedes Mercedes-Benz Innovations & Future Technologies 2024, In-Drive Brake Mercedes

Mercedes-Benz Innovations & Future Technologies 2024, In-Drive Brake Mercedes Mercedes-Benz Innovations & Future Technologies 2024, In-Drive Brake Mercedes Mercedes-Benz Innovations & Future Technologies 2024, In-Drive Brake Mercedes

Het verplaatsen van de remmen naar binnen de auto heeft nog meer voordelen. De remmen zijn niet meer vatbaar voor roest en blijven schoon. Waar normaal gesproken de wielen lucht door moeten laten om de remmen te koelen, kunnen de wielen nu volledig dicht gemaakt worden. Dit bevordert de aerodynamica van de auto. Verder zijn de remmen beter voor het milieu, omdat alle remstof die vrijkomt intern kan worden opgevangen.

Levenscyclus interne remmen Mercedes

De mechanische rem van de toekomst bestaat uit twee stationaire remschijven die vanaf beide kanten op een draaiende schijf drukken. Deze schijf is gemonteerd op de aandrijfas van het wiel. Door hele schijven te gebruiken in plaats van een remblok op een remschijf wordt er veel meer frictie gegenereerd. De remmen hebben een maximale remkracht van meer dan 2200 kW. De remmen worden gekoeld met water.

Het zal nog een aanzienlijke tijd duren voordat Mercedes de remmen daadwerkelijk op zijn elektrische modellen gaat gebruiken. Om de veiligheidssystemen die gebruikmaken van korte remingrepen te implementeren op de nieuwe remmen, moet het hele ontwerp van de auto aangepast worden. Hier ligt de grootste uitdaging. Mercedes beweert dat de frictieremmen van de toekomst minstens vijftien jaar of 300.000 kilometer mee zullen gaan, zonder dat er onderhoud aan te pas hoeft te komen.