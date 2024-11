Deel dit: Share App Mail Tweet

Auto van het Jaar 2025: dit zijn de 7 finalisten

De zeven finalisten voor de titel Auto van het Jaar 2025 zijn bekend. Deze modellen maken kans op de felbegeerde prijs.

59 juryleden uit 22 landen komen elk jaar bijeen om uit de zeven finalisten de definitieve rangorde te bepalen. De drie Nederlandse juryleden zijn Frank Buma (ANWB), de Jaco Bijlsma (Autovisie) en Peter Hilhorst (De Telegraaf/Autovisie).

Dit zijn de zeven finalisten voor Auto van het Jaar 2025

1. Hyundai Inster

Een kansmaker op de titel ‘Auto van het Jaar 2025’ is de budget-EV van Hyundai: de Inster. Hij is compact, heeft een slim interieur en een bruikbare range. Dat was al genoeg om bij de zeven finalisten te zitten die uit een lijst van 42 auto’s werden verkozen tot kanshebbers.

2. Kia EV3

De Kia EV3 is een maatje groter. Met 4,30 lengte en 1,85 breedte fors voor zijn klasse. Daarbij heeft het model goede techniek en is hij met een vanafprijs van 36.995 euro relatief betaalbaar.

3. Renault 5/Alpine A290

De Renault 5 maakt de hoge verwachtingen waar. Zo blijkt uit een rijtest die Autovisie als eerste doet. Is het ook genoeg om de titel Auto van het Jaar 2025 binnen te slepen? Als de R5 de titel wint, doet het sportieve broertje, de Alpine A290, dat ook direct.

4. Alfa Romeo Junior

Met de Alfa Romeo Junior verwacht je het zoveelste product op het bekende Stellantis-platform, maar dat is het in ieder geval als Veloce niet. Het blijkt een enorm leuke elektrische auto te zijn.

5. Citroën ë-C3/C3

Citroën levert met de ë-C3 een goedkope elektrische auto voor 24.290 euro met een range van 324 kilometer. Met die goede betaalbaarheid is hij een van de kanshebbers voor Auto van Jaar 2025.

6. Cupra Terramar

De Cupra Terramar is een van de weinige auto’s van de 7 finalisten voor Auto van het Jaar 2025 die niet volledig elektrisch is. De auto is enkel leverbaar met plug-in hybride aandrijflijnen.

7. Dacia Duster

Echte karakters zijn steeds zeldzamer in de autowereld, maar de Dacia Duster was er zeker een. Kan de praktische Roemeen de jury van de Auto van het Jaar-verkiezing 2025 overtuigen?