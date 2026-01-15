Deel dit: Share App Mail Tweet

Alle nieuwe auto’s van 2026 (deel 5): goedkope Tesla en Xpeng P7

Importheffingen, geopolitieke spanningen, hoge grondstofkosten, strenge veiligheidseisen, terughoudende consumenten en een moordende concurrentie: de lijst met uitdagingen voor autofabrikanten is lang. Maar als je dit overzicht van nieuwe modellen voor 2026 zo ziet, lijkt er niets aan de hand te zijn. Ditmaal deel 5 met een goedkope Tesla en de Xpeng P7.

Suzuki

Suzuki lijkt weinig te melden te hebben dit jaar. In het eerste kwartaal staat de elektrische e Vitara bij de dealers en daar blijft het voorlopig bij.

Tesla

De ooit beloofde betaalbare Tesla van 25.000 euro gaat er waarschijnlijk nooit komen. Wel zijn er nu gestripte Standard-versies van de Model 3 en Model Y, die respectievelijk 36.990 en 39.990 euro kosten.

En dan hebben we natuurlijk de eeuwige beloftes van topman Elon Musk, die nu weer beweert dat de nieuwe Roadster toch echt in 2026 geïntroduceerd zal worden, negen jaar(!) na zijn onthulling. Eerst zien, dan geloven.

Toyota

Bij Toyota klotst in 2026 het nieuws tegen de plinten op, want het merk komt dit jaar niet alleen met een volledig nieuwe RAV4, maar ook met de negende generatie Hilux (waar voor het eerst een elektrische versie van komt), de grote en ruime bZ4X Touring en de elektrische cross-over C-HR+.

Verder krijgt de Land Cruiser mild-hybridetechniek aangemeten en biedt de GR GT een heleboel V8-spektakel. De lage en brede sportcoupé heet overigens geen Toyota GR GT, want Gazoo Racing, het sportlabel van Toyota, krijgt een wat meer zelfstandige positie.

Volkswagen

Het heeft lang geduurd, maar Volkswagen komt eindelijk met zijn twee instap-EV’s, de ID. Cross en ID. Polo. Ze zijn verwant aan de Cupra Raval en Skoda Epiq, staan op een nieuw, voorwielaangedreven platform en gaan vanaf zo’n 25.000 euro kosten. We hebben al met de ID. Polo gereden en die eerste indruk was erg positief.

Er komt nog een kleinere EV aan, de ID.1. Hij gaat mogelijk ID. Up heten, wordt dit jaar onthuld en komt in 2027 op de markt. Verder lanceert Volkswagen de nieuwe T-Roc, krijgt de ID.3 een update en wordt de ID.4 zodanig onder handen genomen dat-ie een andere naam krijgt, naar verluidt ID. Tiguan.

Volvo

De EX60, waar het doek eind januari 2026vanaf gaat, wordt de eerste elektrische Volvo op een compleet nieuw platform. Vooralsnog weten we er weinig van, alleen dat-ie een actieradius van meer dan 800 kilometer gaat krijgen.

Eveneens nieuw is de XC70, die niet, zoals vroeger, een opgehoogde stationwagon wordt met vierwielaandrijving en ‘ruig’ plastic op de flanken, maar een plug-in hybride-SUV. Hij deelt zijn techniek met de Lynk & Co 08 en heeft een elektrisch bereik van meer dan 150 kilometer.

Voyah

Het Chinese merk Voyah heeft stiekem een uitgebreid modellengamma opgebouwd in Nederland. De Free is een 4,9 meter lange elektrische SUV met bijna 500 pk, de Dream een gigantische luxe-MPV, zoals die in Azië razend populair zijn, en de Courage een goed uitgeruste Skoda Enyaq-concurrent.

Een vreemde eend in de bijt is de MHero 1, een meer dan 1.000 pk leverende, bijna militair uitziende elektrische terreinwagen die 182.000 euro kost.

Xpeng

De tweede generatie Xpeng P7 stond afgelopen jaar op de IAA in München en maakte indruk met zijn fraaie, snaarstrakke design. De meer dan 5 meter lange fastback komt eind 2026 naar Nederland en dan krijgt-ie gezelschap van de nog iets grotere P7+, die minder krachtig is, minder range heeft en ook minder duur wordt. Het lijkt er bovendien op dat de P9, een enorme MPV, naar Europa komt. Er gaan online al foto’s rond van een gecamoufleerd exemplaar, dat in Nederland aan de tand wordt gevoeld.

Zeekr

Zeekr verwelkomt in 2026 mogelijk de 007 GT in Europa. Dat is een buitengewoon fraai gestileerde, elektrische stationwagon, die zijn techniek deelt met de indrukwekkende 7X. In China is hij er met 421 of 646 pk en met een 75 of 100 kWh-batterij.



