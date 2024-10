Deel dit: Share App Mail Tweet

5 budgettips voor het kiezen van je eerste auto

Het kopen van je eerste auto is een superleuk moment. Tegelijkertijd kan het proces overweldigend zijn, want waar begin je? Wat komt er allemaal bij kijken? En wat koop je voor jouw budget?

We delen 5 budgettips om jou te helpen bij het kiezen van je eerste auto. Dat kan je flink wat geld besparen!

1. Bepaal je budget

Wie wil er nou niet met een spiksplinternieuw auto de showroom uitrijden? Een nieuwe auto kost gemiddeld tussen de 20.000 en 40.000 euro. En waarschijnlijk is jouw budget een stuk kleiner voor je eerste auto. Dat is niet erg want ook met een kleiner budget zijn er leuke (tweedehands) auto’s op de markt. Stel daarom als allereerste stap je budget vast.

Een budget bestaat uit meer dan alleen de aankoopprijs van een auto. Denk hierbij aan onderhoud, reparaties, brandstof, belasting en verzekeringskosten. Stel vooral een realistisch budget op dat past bij je huidige financiële situatie. Die nieuwe dure droomauto komt later nog wel een keer.

Een tweedehands auto kan aantrekkelijk zijn omdat de aankoopprijs meestal een stuk lager is. Zo gauw je de showroom uitrijdt, is de auto minder waard geworden. In het geval van een tweedehands auto heeft iemand anders dat al voor je gedaan. Je krijgt dus eigenlijk meer waar voor je geld.

Een dure of goedkope autoverzekering

Je hebt zelf enige invloed op hoe duur je autoverzekering is. Autoverzekeringen variëren in prijs vanwege een combinatie van risicofactoren die verzekeraars moeten afwegen. Bijvoorbeeld het type auto, waar je woont en of je schadevrije jaren hebt of niet. Hoe meer schadevrije jaren, hoe meer korting je op je autoverzekering krijgt. Als het je eerste eigen auto is, heb je waarschijnlijk nog geen schadevrije jaren opgebouwd.

Daarnaast zijn er ook verschillende soorten dekkingen. Je auto moet minstens WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekerd zijn. Daarnaast heb je ook nog een WA+ (beperkt casco) verzekering en een Allrisk (volledig casco) verzekeringen.

Hoe beter verzekerd, hoe duurder de verzekering. De prijzen van deze verzekeringen kunnen zeker verschillen. Het is slim om verschillende aanbieders van autoverzekeringen te vergelijken om de beste prijs te vinden. Zo blijf je met de verzekering ook binnen je budget.

2. Bepaal het type auto

De grootte en het type van de auto moeten passen bij je dagelijkse behoeften en rijgewoonten. Rijd je alleen in het weekend? Of wil je de auto dagelijks gebruiken om naar je werk te gaan? Kleine auto’s zijn vaak makkelijker te parkeren en zuiniger in brandstofverbruik. Terwijl middelgrote auto’s meer ruimte bieden voor passagiers en bagage.

Denk ook na over waar je voornamelijk gaat rijden. Een compacte auto is ideaal voor stadsgebruik, terwijl een middelgrote auto beter geschikt kan zijn voor lange afstanden of ritten met meerdere passagiers.

Daarnaast zijn kleinere auto’s vaak goedkoper te verzekeren dan grotere voertuigen. Ook betaal je voor kleine lichte auto’s minder motorrijtuigenbelasting. De keuze voor welk type auto kan dus ook van je budget afhangen. Een grotere auto is dus ook meestal wat duurder.

3. Kies voor een betrouwbare auto

Een betrouwbare auto kan je veel kopzorgen besparen, vooral als je het je eerste auto is en geen enorm budget hebt. Maar hoe kom je erachter of een auto betrouwbaar is? Ga langs autodealers, maak proefritten en onderzoek online welke merken en modellen bekend staan om hun betrouwbaarheid.

Kies daarnaast voor een auto met lage onderhoudskosten, zodat je minder hoeft uit te geven aan reparaties en regulier onderhoud in de toekomst. Het is slim om een auto te kiezen waarvan de onderdelen makkelijk verkrijgbaar en betaalbaar zijn. Auto’s van populaire merken hebben meestal een grotere beschikbaarheid van onderdelen. Dit maakt reparaties sneller en goedkoper. Dit kan een groot verschil maken in de totale onderhoudskosten op de lange termijn.

Let bijvoorbeeld ook op de onderhoudsgeschiedenis. Is er een onderhoudsboekje? Is de auto bij een dealer in onderhoud geweest of niet?

4. Ga voor een zuinige auto en bespaar geld

Let ook zeker op het brandstofverbruik van je auto. Een auto die veel kilometers per liter kan rijden, is niet alleen goed voor je portemonnee maar ook voor het milieu. En heb je een wat groter budget? Overweeg een hybride of elektrische auto. Daar zijn er steeds meer van op de tweedehandsmarkt.

Hoewel brandstofefficiëntie voornamelijk invloed heeft op je brandstofkosten, kan het indirect ook de onderhoudskosten beïnvloeden. Auto’s die zuiniger hebben vaak minder slijtage aan onderdelen zoals de motor en transmissie. Daarnaast kunnen hybride en elektrische auto’s lagere onderhoudskosten hebben omdat ze minder bewegende delen hebben en minder onderhoud vergen.

5. Wees bereid om te onderhandelen

Wees niet bang om te onderhandelen over de prijs van de auto. Onderzoek vooraf de marktwaarde van het model dat je wilt en gebruik deze informatie om een eerlijke prijs te onderhandelen. Enthousiast over de auto? Mooi! Maar laat dit niet te veel merken. Blijf kalm en professioneel tijdens het onderhandelingsproces.

Veel autodealers en particuliere verkopers zijn bereid om de prijs te verlagen. Daar houden ze vaak al rekening mee in de vraagprijs. Zeker als je bereid bent om direct (contant) te betalen.

Veel plezier met je eerste eigen auto

Het kiezen van de perfecte eerste auto vraagt wat uitzoekwerk. Maar als je dit goed doet, kun je een weloverwogen beslissing maken en rijd jij binnenkort in je nieuwe auto rond.