Verstappen wil na ‘dramatische’ race ‘niet janken’ over straffen

Max Verstappen wilde weinig woorden kwijt over de twee tijdstraffen van tien seconden die hij tijdens de Grote Prijs van Mexico kreeg voor het hinderen van Lando Norris bij inhaalacties. “Het heeft geen zin erop terug te kijken en ik heb er eerlijk niet zoveel over te zeggen, want het maakt niets uit. Of ik het er wel of niet mee eens ben, die penalty’s staan en daar ga ik niet over janken”, zei de drievoudig wereldkampioen van Red Bull na de race bij Viaplay.

“Twintig seconden is heel veel. Het gaf me een moment om in de pitstraat even lekker stil te staan en de motor uit te zetten”, vervolgde de Nederlander ietwat cynisch. Hij finishte als zesde, terwijl zijn grote rivaal Norris tweede werd en 10 punten inliep op Verstappen in de titelstrijd. “Het was een dramatische race. De auto presteerde niet. We zijn gewoon te langzaam. Als we sneller zouden zijn, hoefde ik dit soort acties niet te doen.”

ANP