Deel dit: Share App Mail Tweet

Over deze klassieke hypercar heeft ‘The Father of Disco’ in 1988 een nummer geschreven

Giorgio Moroder is een Italiaanse muziekproducent, die ook wel ‘The Father of Disco’ wordt genoemd. Hij is de man achter Donna Summer en ontwikkelde in de jaren tachtig zijn eigen hypercar.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Moroder werkte in de jaren zeventig en tachtig met verschillende artiesten, zoals Berlin, Blondie, David Bowie, Donna Summer, Duran Duran, Freddy Mercury, Irene Cara, Japan, Kenny Loggins en Limahl. Voor de onthulling van zijn eigen hypercar in 1988, schreef hij zelfs een nummer: ‘A Car is Born’.

Typisch product van de jaren tachtig

De Cizeta-Moroder V16T was in alles een product van de jaren tachtig: excessief en peperduur. Hij leek als twee druppels water op de latere Lamborghini Diablo, omdat beide door Marcello Gandini (1938 – 2024) zijn ontworpen.

De V16T kwam voort uit een samenwerking tussen Moroder en Claudio Zampolli, een voormalig testrijder van Lamborghini. Ze wilden dé ultieme supersportwagen bouwen en kozen voor een V16 als krachtbron, die dwars achter het inzittendencompartiment lag, net als de V12 van de Lamborghini Miura.

Door verzamelaar Jay Leno gepresenteerd

Deze witte auto is chassisnummer 001, die op 5 december 1988 in Los Angeles, Californië, door liefhebber en verzamelaar Jay Leno aan de pers en het publiek werd onthuld. Hij wijkt optisch en technisch af van de negen V16T’s die uiteindelijk zijn geproduceerd.

Zo heeft-ie onder meer grotere luchtinlaten op de flanken, andere lichtunits en buitenspiegels, en een compleet eigen interieur. Dat de auto zo complex was en het ontwikkelingstraject zo lang, zorgde voor een breuk tussen Zampolli en Moroder. De productieversies van de V16T heten daarom alleen Cizeta, geen Cizeta-Moroder.

Tot 2022 van Giorgo Moroder geweest

Dit prototype is tot en met 2022 in handen gebleven van Giorgo Moroder. In die tijd is de V16T door de Californische specialist Canepa gerestaureerd en verbeterd. De huidige eigenaar daar nog eens 13.000 dollar aan besteed.

De man kocht hem in 2022 van Moroder zelf voor ruim 1,3 miljoen dollar. Half augustus gaat de Cizeta-Moroder V16T wederom onder de hamer, waarbij de verwachte opbrengst tussen de 1,4 en 1,8 miljoen dollar gaat zijn.

Blijf op de hoogte van het belangrijkste autonieuws

Bepaal zelf je autonieuws. Volg Autovisie in Google Discover en krijg het belangrijkste nieuws, tests, occasions en video’s in jouw feed.