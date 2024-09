Deel dit: Share App Mail Tweet

Elektrisch rijden op Circuit Zandvoort? Dit is je kans!

Of je nu altijd al eens offroad met een elektrische jeep hebt willen rijden in de Zandvoortse duinen, benieuwd bent hoe hard een sportauto op stroom kan optrekken of wil weten of op vakantie gaan met een EV echt geen gedoe is: je kunt het uitproberen én al je vragen stellen tijdens de EV Experience. Je krijgt nu korting op een ticket.

Het wagenpark van Nederland verduurzamen, dat is de missie van Maarten Pompen. Dan kun je, zoals hij het zelf zegt, ‘stoffig gaan lobbyen in Den Haag’. Maar ‘Mr. Electric’, zoals Pompen ook wordt genoemd, kiest liever voor de fun: een event. Zijn EV Experience vindt van 26 tot en met 28 september voor de vijfde keer plaats op Circuit Zandvoort.

Zelf ervaren

“We zijn dit jaar overcompleet met zowel traditionele als nieuwe automerken”, vertelt Pompen. Zelf is hij ook een fervent autoliefhebber en elektrisch rijder. Al jaren, want: “Comfortabeler, beter voor het milieu en het heeft de toekomst.” Alle nieuwe personenauto’s die in 2030 worden verkocht in Nederland, moeten immers 100 procent elektrisch zijn.

“Er is een energietransitie gaande en ik wil mensen op dat gebied inspireren”, zegt hij over zijn motivatie om EV Experience op te zetten. “Ik kan iemand honderd argumenten geven om elektrisch te gaan rijden. Of ik kan ze de sleutels geven van een EV en het ze zelf laten ervaren. Dat laatste werkt overtuigender”, aldus de organisator.

Bezoekers krijgen ook alle mogelijkheden om het zelf te ervaren. Zo zijn er meer dan 150 elektrische auto’s waar je een proefrit mee kunt maken op het circuit, waar – helaas voor de Formule 1-fans – racen niet is toegestaan.

Meer spanning

Wie iets meer spanning zoekt, kan offroad door de duinen rijden met een elektrische SUV of Jeep. Of ervaar hoe de Launch Control is van de nieuwste Hyundai Ioniq 5 N – met 650 pk (478 kW) de krachtigste elektrische sportauto ooit van het Japanse merk. In de Dream Garage staan de meest unieke en excentrieke elektrische auto’s opgesteld. Denk aan de Cybertruck van Tesla, de indrukwekkende M-Hero, de MG Cyberster en omgebouwde klassiekers. Daar mag je dan niet in rijden, maar wel bij wegdromen.

Dat bij EV Experience de beleving zo belangrijk is, betekent niet dat er niet wordt gepraat. “Het idee is juist dat je met vraagtekens binnen kunt komen en met uitroeptekens weer weggaat: er zijn talloze experts aanwezig”, vertelt Pompen. “Zo werken we samen met de Vereniging Elektrische Rijders, die een EV Helpdesk heeft. Je krijgt tijdens het event bijvoorbeeld antwoord op de vraag hoe je slim op vakantie gaat met een elektrische auto. Rondom veiligheidssystemen en schadepreventie is Insurance Partner Allianz aanwezig om kennis over te dragen over schade en preventie hiervan.”

Een racesimulator

Ook is er aandacht voor onder meer stadslogistiek – denk aan kleine voertuigen voor in de stad of juist grote E-trucks – en voor autonoom rijden: wie is er eigenlijk eindverantwoordelijk als jij niet stuurt en er iets gebeurt? Dit congres ‘Stuurloos de toekomst in?’ is op donderdag. De eerste twee dagen zijn voor de zakelijke markt, het grote publiek kan zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur terecht in Zandvoort. De kinderen kunnen mee, want er is een racesimulator en er zijn elektrische mini-autootjes om mee rond te scheuren.

De tweewielers en de kleine voertuigen ontbreken niet tijdens het event. In de paddock is er een last mile parcours, waar je aan het stuur van een LEV (licht elektrisch voertuig) als de Birò, Microlino en Fiat Topolino mag zitten. De elektrische tweewielers zijn daar ook ruim vertegenwoordigd. Je stapt er zo op diverse motoren, steps, cargobikes of andere elektrische fietsen.

Pompen ligt wat betreft zijn missie op koers. “Ik hoop met de jubileumeditie van EV Experience de duizenden bezoekers te informeren en inspireren over de mogelijkheden rondom emissievrij rijden.”

Korting op ticket

Tickets voor EV Experience kosten 35 euro. Lezers van Autovisie krijgen 10 procent korting per kaartje. Gebruik de code EVEXPAUTOVISIE2024. Ga voor tickets, deelnemers en overige informatie naar evexperience.nl

