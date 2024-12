Deel dit: Share App Mail Tweet

Brand het airbaglampje van jouw auto: dit moet je doen!

Hoewel de bumpersticker met de tekst: ‘No airbags, we die like real men’ nog steeds populair is bij een kleine groep weggebruikers met een apart gevoel voor humor, stapt het gros van de bestuurders toch het liefst met een veilig gevoel in de auto. Een brandend airbaglampje duidt op problemen met het airbagsysteem van de auto.

De airbag beschermt het bovenlichaam bij een frontale botsing en vermindert de kans op ernstig letsel. Het is dus belangrijk dat een airbag altijd goed functioneert. Maar wat moet je doen als het airbaglampje van de auto aangeeft dat er iets mis is met de airbag?

Brandend airbaglampje

Een brandend airbaglampje in de auto kan meerdere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld duiden op een probleem met de gordelspanners, airbagmodule of de airbags zelf. Om het probleem te achterhalen zal de auto direct naar de garage gebracht moeten worden. Omdat problemen met de airbag van invloed zijn op de veiligheid van de passagiers, moeten de werkzaamheden aan de airbag, altijd uitgevoerd worden door geautoriseerde monteurs. Hierbij worden de foutcodes van de auto uitgelezen, het airbagsysteem en de airbags geïnspecteerd en eventueel gerepareerd.

Airbaglampje apk-keuring auto

Auto’s die na 2018 gemaakt zijn, komen met een brandend airbaglampje niet door de apk-keuring heen. Bij auto’s van voor 2018 betekent dit geen automatische afkeuring, maar wordt het wel aangeraden om de auto direct naar de garage te brengen. Koppel het airbaglampje dan ook niet los! Het goed functioneren van een airbag in combinatie met autogordels kan levens redden. De software in een auto kan na een aanrijding detecteren of er foutmeldingen van de airbag zijn onderdrukt.

Functioneren airbags

Deze software is ook verantwoordelijk voor het laten afgaan van de airbags in geval van een aanrijding. Als de sensoren een botsing detecteren, klapt de airbag uit het stuur en wordt binnen enkele milliseconden met gas gevuld. Hierdoor voorkomt de airbag dat je hard in aanraking komt met het stuur of dashboard. Het airbaglampje in de auto kan duiden op een storing in de sensoren. Na het volledig opblazen van de airbags beginnen ze na 0,2 seconden leeg te lopen, om verstikking te voorkomen.

De meeste auto’s hebben tegenwoordig naast de frontale airbags ook laterale airbags die letsel voorkomen in geval van een zijdelingse aanrijding. Hyundai heeft zelfs al een airbag ontwikkelt die meerdere botsingen achter elkaar op kan vangen. Een airbag in de auto is verder absoluut geen vrijstelling voor het dragen van een gordel. Het is de combinatie van die twee die voor de veiligheid zorgt. Als je geen gordel draagt verminderd dit de effectiviteit van de airbag enorm. Mocht het airbaglampje in je auto branden, laat de auto dan altijd zo snel mogelijk nakijken.