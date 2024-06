Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen profiteert met zege in Canada van uitvallen Leclerc

Max Verstappen heeft dankzij de zege in de incidentrijke Grote Prijs van Canada de leiding in de WK-stand een stuk steviger in handen gekregen. Charles Leclerc, de nummer 2 van het klassement, viel ongeveer halverwege de race uit nadat hij al tegen een flinke achterstand was aangelopen. Voor Verstappen is het zijn derde zege op een rij in Montreal. Lando Norris van McLaren werd tweede.

Verstappen krijgt er 25 punten bij en stijgt naar 194 punten, Leclerc blijft op 138.

Verstappen moest genoegen nemen met de tweede startplek omdat hij in de kwalificatie exact dezelfde tijd had gereden als George Russell, maar de Mercedes-coureur had zijn snelle rondje eerder gereden. Verstappen had in de voorste gelederen geen last van concurrenten Leclerc en Sergio Pérez, die buiten de top 10 waren geëindigd in de kwalificatie.

Sargeant glijdt uit

Verstappen was op de natte baan goed weg, maar kon het de snellere Russell toch niet moeilijk maken. De als derde gestarte Norris was de snelste van de drie en nam uiteindelijk na twintig rondes met twee inhaalacties kort achter elkaar de leiding over. Hij bouwde zijn voorsprong snel uit.

De natte baan zorgde enkele ronden later voor de eerste uitglijder, van Williams-coureur Logan Sargeant. De Amerikaan bleef op het midden van de baan stilstaan, waardoor de safetycar de baan op moest komen. Verstappen en Russell konden naar binnen voor een gunstige pitstop. Voor de veel snellere Norris was die kans al verkeken. De Brit van McLaren viel terug naar de derde plek en Verstappen nam de leiding over.

Leclerc uitgevallen

In ronde 48 viel het opnieuw net de goede kant op voor Verstappen. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull wist Norris na diens pitstop nipt voor te blijven.

Leclerc was toen al uitgevallen. Na een langzame en slecht getimede pitstop was zijn achterstand op de rest van het veld al flink opgelopen. Eind vorige maand won de Monegask zijn thuisrace nog.

Nog meer uitglijders

Richting het slot van de race gleden ook Carlos Sainz (Ferrari) en Pérez (Red Bull) van de natte baan, waardoor ze de strijd moesten staken. Williams-coureur Alexander Albon moest zijn auto ook aan de kant zetten nadat hij tegen de tollende auto van Sainz was aangekomen. Door deze incidenten kwam de safetycar voor de tweede keer de baan op.

Verstappen was na het vertrek van de safetycar goed weg en stond zijn voorsprong niet meer af.

