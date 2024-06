Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen geniet van natte GP Canada: zulke races heb je nodig

Max Verstappen genoot met volle teugen van de natte en daardoor rommelige Grote Prijs van Canada. “Dit was een gekke race, er gebeurde veel. Ik hou hiervan, dit soort races heb je nodig. Ik heb veel lol gehad”, zei de 26-jarige Nederlander in een interview direct na het behalen van zijn derde zege op rij in Montreal.

Verstappen had ook geluk, toen Lando Norris van McLaren na zo’n 25 rondes snel afstand nam maar werd geremd door de safetycar. De coureur van Red Bull kon zijn pitstop vervolgens gunstig timen en de leiding overnemen van de Brit.

“Dat pakte natuurlijk goed uit voor ons, maar los daarvan denk ik ook dat we met het team de goede keuzes hebben gemaakt”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

ANP