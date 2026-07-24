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Verstappen vierde in tweede vrije training in Boedapest

Max Verstappen heeft in de tweede vrije training bij de Grote Prijs van Hongarije de vierde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 was in zijn Red Bull 0,692 seconde langzamer dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari.

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Hamilton kwam tot de beste tijd met 1.18,729 en was daarmee 0,148 seconde sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc uit Monaco. Ook regerend wereldkampioen Lando Norris was nog sneller dan Verstappen. Hij gaf in de McLaren 0,499 seconde toe.

Verstappen bleef de Brit George Russell in de Mercedes en zijn Franse teamgenoot Isack Hadjar voor. Kimi Antonelli uit Italië kwam in de Mercedes slechts tot de dertiende tijd. De leider in het kampioenschap en winnaar van de GP van België afgelopen zondag, was bijna 2 seconden langzamer dan Hamilton. Antonelli was in de eerste vrije training niet in actie gekomen. Zijn plek werd toen ingenomen door rookie Frederik Vesti.

Onderbreking

De training werd halverwege nog even onderbroken. De Argentijn Franco Colapinto had in de Alpine de controle verloren en raakte met zijn achterkant de muur, waarop er een rode vlag kwam.

In de WK-stand staat Verstappen op de zevende plaats met 91 punten. Antonelli bezet de eerste plaats met 204 punten.

Zaterdag is er nog een derde vrije training. Daarna staat om 16.00 uur de kwalificatie op het programma, waarna de grand prix zondag om 15.00 uur begint.

ANP