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“Dit was de eerste keer dan de 1001 pk-W16 in een Bugatti Veyron lag” | Sjoerds Weetjes 514

Dit is hem, de moeder der Veyrons. Het allereerste testexemplaar en dus de oudste rijdende Veyron in de wereld. Maak kennis met de ‘prototype 1’ waarmee het overgrote deel van alle testsessies zijn afgerond.

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Prototype 1 dateert van voorjaar 2002. Hij volgde 2,5 jaar na de lancering van het designmodel Veyron 18/3. Het was op de Tokyo Motor Show 1999 dat de buitenwereld voor het eerst het studiemodel te zien kreeg. Toen zou er nog een W18-motor met drie cilinderbanken achterin de Veyron komen. Al enkele maanden later trok de technische afdeling van het Volkswagen-concern de conclusie dat die krachtcentrale een doodlopend spoor was.

Bugatti Veyron met W16-motor

De techneuten verlegden hun focus naar een W16-motor, een zescilindercilindermotor met twee cilinderbanken onder een hoek van 90 graden en twee keer acht cilinders onder een hoek van 15 graden. Liefst meer dan 1000 pk moest het blok leveren en de Veyron tot een onvoorstelbare topsnelheid van 400 km/h brengen.

De krachtcentrale stond er snel. De auto an sich nam meer tijd in beslag. Na de testsessies met de W16-motor in een Lamborghini Diablo VT, stond in 2002 de carbon fibre monocoque, de wielophanging, de transmissie en de krachtbron klaar. De moeder der Veyrons was geboren. Dat exemplaar staat nu bij Sjoerd voor de camera. De testauto werd voor alle validatietesten gebruikt. Hij reed onder de brandende zon van Death Valley, in het koude landschap van Lapland en op de snelle wegen in Zuid-Afrika. Voor de laatste testsessies kreeg Prototype 1 een nieuwe W16-motor, waarna Bugatti Engineering alle emissietests kon uitvoeren.