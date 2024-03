Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zag alles op zijn plek vallen in de kwalificatie

Max Verstappen was tevreden nadat hij poleposition had veroverd bij de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein. “Het was heel leuk, de baan had veel grip, alleen was het een beetje ‘tricky’ met de wind om een goed rondje bij elkaar te krijgen”, zei de 26-jarige Red Bullcoureur na afloop van de kwalificatie.

Verstappen zag dat, hoewel het team zoekende was in de vrije trainingen op het circuit van Sakhir, alles bij elkaar kwam in de kwalificatie. “Ik ben blij om op pole te staan. Om eerlijk te zijn had ik het niet verwacht. Het was lastig met de wind, maar het is ons toch geluk om de auto in orde te krijgen”, reageerde de drievoudig wereldkampioen in de Formule 1.

De Limburger begon zijn slotronde in de slipstream van de McLaren van Oscar Piastri. “Dat hielp een beetje, misschien een tiende van een seconde”, vertelde hij later bij Viaplay over zijn 33e poleposition. “Het kwam zo uit dat ik aan de kant moest, dan kan ik beter ook maar meteen die slipstream meepakken. In de derde kwalificatiesessie kwam alles goed samen, maar in de tweede sessie zag je ook het potentieel van Ferrari. Het zat dicht bij elkaar.”

Voor de race denkt Verstappen ook dat het dicht bij elkaar zal liggen. “Ik heb er vertrouwen in dat we een sterke race zullen rijden.” Zijn concurrenten Charles Leclerc in de Ferrari en George Russell in de Mercedes zeiden te verwachten dat Verstappen in de Red Bull nog ver voor ligt in de race.

Horner over onderzoek

Teambaas Christian Horner van Red Bull vertelde bij Viaplay dat Verstappen eerst dacht dat zijn rondje niet genoeg was voor poleposition. “Gelukkig was het dat wel. Ik heb steeds gezegd dat in dit seizoen zonder veel nieuwe regels de wagens dichter bij elkaar komen.”

Horner reageerde voor de camera ook nog kort op het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag waarin hij woensdag door het moederbedrijf Red Bull werd vrijgesproken. “Dat is vanzelfsprekend een afleiding geweest. Maar de klachten zijn afgewezen, we focussen ons nu weer op het racen.”

