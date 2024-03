Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen begint met poleposition bij Grote Prijs van Bahrein

Max Verstappen heeft poleposition veroverd bij de kwalificatie van de Grote Prijs van Bahrein, de eerste race van het nieuwe seizoen in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen zette op het circuit van Sakhir met zijn Red Bull een tijd van 1.29,179 neer. Daarmee was hij duidelijk sneller dan Charles Leclerc in de Ferrari en George Russell in de Mercedes.

Verstappen pakte vorig seizoen ook de eerste plek in de kwalificatie van de GP van Bahrein. Hij won de openingsrace toen ook, dat was zijn eerste zege in Bahrein. Hij won uiteindelijk 19 van de 22 races afgelopen seizoen.

De Grote Prijs van Bahrein wordt zaterdag vanaf 16.00 uur verreden.

Teamgenoot Pérez

Leclerc gaf 0,228 seconde toe op de toptijd van Verstappen. Russell was 0,306 langzamer en was een fractie sneller dan de andere Ferrari-coureur Carlos Sainz.

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez kwam tot de vijfde tijd. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam met de Mercedes slechts tot de negende tijd op meer dan een halve seconde van Verstappen. De Duitser Nico Hülkenberg baarde opzien door met de wagen van Moneygram Haas de derde kwalificatiesessie te halen. Hij kwalificeerde zich uiteindelijk als tiende.

Alpine

Vooral voor het team van Alpine is er nog veel werk te verzetten. Esteban Ocon en Pierre Gasly eindigden op de laatste twee plekken als negentiende en twintigste in de kwalificatie.

ANP