Russell snelste in eerste training Mexico, motorpech Verstappen

George Russell heeft de snelste ronde gereden in een rommelige eerste vrije training voor de Grote Prijs van Mexico. De Brit van Mercedes was op het op 2200 meter hoogte gelegen circuit van Mexico-Stad ruim 3 tienden sneller dan de Spanjaard Carlos Sainz in zijn Ferrari. Kampioenschapsleider Max Verstappen noteerde de vierde tijd. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull gaf ruim 8 tienden toe op Russell en viel tegen het einde van de training uit met motorpech.

De training werd al na vijf minuten stilgelegd. Enkele coureurs reden over troep op de baan en liepen schade op aan de onderkant van hun auto’s. Verstappen was een van die ongelukkigen. Hij moest noodgedwongen wel een kwartier wachten voordat zijn Red Bull weer rijklaar was.

De wereldkampioen was nog maar net terug op de baan, of de rode vlag ging voor de tweede keer uit. Alexander Albon (Williams) en Oliver Bearman (Ferrari) crashten stevig en lieten brokstukken achter op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Na de onderbreking bleven er nog ruim twintig minuten over om te rijden. Daarin probeerde Verstappen vooral het racetempo uit op de harde band. Na een aantal ronden kwam de mededeling van de Limburger dat er iets mis was met de motor. “Ik heb geen vermogen”, liet hij weten via de teamradio, om vervolgens zijn auto naar zijn pitbox te rijden.

Vijf vaste gezichten ontbraken in de eerste training. Lando Norris, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Fernando Alonso en Zhou Guanyu stonden hun auto’s af aan jonge talenten die de Formule 1 mochten ervaren. Bearman was er een van. Patricio O’Ward (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes), Felipe Drugovich (Aston Martin) en Robert Shwartzman (Sauber) waren de andere vier ‘rookies’.

ANP