Verstappen vindt snelheid terug in Red Bull en zegeviert op Monza

Max Verstappen heeft de coureurs van McLaren en Ferrari te kijk gezet in de Grote Prijs van Italië. De viervoudig wereldkampioen won op indrukwekkende wijze de race op Monza. Hij reed zo’n beetje van start tot finish aan de leiding.

Het hele seizoen klaagde de Nederlander over de kuren van zijn auto, maar op het snelste circuit ter wereld had het team van Red Bull de afstelling gevonden waarmee de Limburger ineens in de snelste auto reed en een van de snelste races ooit in de Formule 1 won.

Lando Norris van McLaren kwam als tweede over de finish op 19 seconden achterstand, terwijl Oscar Piastri in zijn McLaren als derde eindigde. De Australiër behield wel de leiding in het kampioenschap. Charles Leclerc werd in zijn Ferrari vierde.

Snelste ronde

Verstappen boekte zijn derde zege van dit jaar en de 66e in zijn carrière.

De overwinning van Verstappen betekende een opmerkelijke ommekeer. In de voorgaande grands prix moest de Limburger steeds toezien hoe Piastri en Norris veel sneller waren. In het kampioenschap staan de twee coureurs van McLaren zo ver voor, dat Verstappen geen serieuze kans meer maakt op de titel.

Op zaterdag reed de Nederlander in de kwalificatie al verrassend naar poleposition in de snelste ronde ooit gereden in de Formule 1, gemiddeld 264,7 kilometer per uur. De start van de race was hectisch. Norris viel Verstappen aan voor de eerste bocht en was er met zijn neus voorbij, maar Verstappen sneed de bocht af. Norris foeterde over de teamradio over de ‘idiote’ actie van Verstappen. De wedstrijdleiding gaf de viervoudig wereldkampioen opdracht de eerste plek terug te geven aan Norris.

Probleemloos

In ronde vier herstelde Verstappen zijn foutje door wel volgens de regels Norris in te halen. Vervolgens nam de Limburger geleidelijk afstand van de twee coureurs van McLaren. Hij reed constant de snelste ronden en liep seconden uit op Norris en Piastri. Zijn optreden deed denken aan zijn superieure seizoen van 2023, toen hij 19 van de 22 races won.

Vijftien ronden voor het einde maakte Verstappen zijn pitstop. Hij lag even derde, maar nam na de bandenwissels van Norris en Piastri de leiding weer over en hield die probleemloos vast tot het einde. De pitstop van Norris mislukte, waardoor Piastri op de tweede plaats kwam te liggen. De teamleiding van McLaren nam het opmerkelijke besluit dat Piastri de tweede plaats moest teruggeven aan zijn teamgenoot.

