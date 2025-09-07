Deel dit: Share App Mail Tweet

Porsche laat ineens de krachtigste en snelste 911 ooit zien

Bij Autovisie krijgen we vaak informatie van fabrikanten voor het gepubliceerd mag worden. In dit geval versleuteld met een wachtwoord dat het nieuws perfect samenvat: ‘711 pk 911 Turbo S’. Porsche laat de krachtigste en snelste 911 ooit zien.

Tot voor kort was de Porsche 911.2 GT2 RS met 700 pk de krachtigste productie-911 voor de openbare weg. De snelste nul-naar-honderd-tijd was in handen van de 992 Turbo S, die op papier 2,7 seconden over de sprint doet. Overigens werd in praktijk vaker 2,6 seconden gemeten.

De krachtigste en snelste Porsche

De nieuwe Porsche 911 Turbo S is nog sneller geworden. Met een nul-naar-honderd-tijd van 2,5 seconden mag hij zich de snelste 911 noemen. Dat niet alleen. Zijn aandrijflijn is nu goed voor 711 pk en daarmee is het tevens de krachtigste van zijn familie. Het aantal Nm komt uit op 800 en wordt van 2.300 tot 6.000 toeren per minuut geleverd.

Al dit vermogen komt door het gebruik van de T-Hybrid technologie. Dit is een 400 volt hybride-systeem dat je al kunt kennen van de Carrera GTS. Echter, bij de krachtigste Porsche 911 wordt niet één elektrische uitlaatgasturbo’s gebruikt, maar zitten er twee elektrische slakken onder de motorkap.

T-Hybrid De turbo van een T-Hybrid is deels elektrisch en kan daardoor sneller opspoelen. Daarbij kan de elektro-turbo energie terugleveren.

De turbo’s putten elektriciteit uit een klein 1,9 kWh-accupakket. De basis van de sportiviteit blijft een zescilinder boxermotor met een slagvolume van 3,6 liter. Deze is gekoppeld aan een PDK-transmissie met acht versnellingen en elektromotor die het vermogen doorstuurt naar een vierwielaandrijfsysteem. Dit is essentieel om de snelste Porsche 911 ooit te worden. Overigens is de topsnelheid ook niet mis: 322 km/h.

Overigens is er niet enkel positief nieuws bij de nieuwe Porsche 911 Turbo S. Het gewicht is met 85 kg toegenomen. Het merk meldt echter dat de gewichtstoename niet voelbaar is en de auto zelfs wendbaarder moet zijn.

Om het vermogen goed kwijt te kunnen is niet alleen het vierwielaandrijfsysteem nodig, ook zijn goede en brede banden essentieel. In geval van de Porsche 911 Turbo S zijn de achterste banden tien millimeter breder geworden (325/30 ZR 21). Daarbij namen de technici de remmen onder handen. Zo zijn de schijven op de achteras groter en kunnen de blokken hogere belasting aan.

De nieuwe Porsche Turbo S beschikt ook nog eens over een actieve diffusor die samen met een variabele voorspoiler en uitschuifbare en kantelbare achtervleugel de aerodynamica verbetert, koele lucht naar de juiste plekken vervoert en natuurlijk zorgt voor neerwaartse druk.

Het uiterlijk van de Porsche 911 Turbo S

Door alle technologische ontwikkelingen, zou je bijna het uiterlijk vergeten. Opvallend is het nieuwe uitlaatsysteem dat lichter is en tevens andere eindstukken krijgt. Verder is het front herzien met verticale lamellen. Ook de spoiler is anders. Met name die van de cabrio springt eruit door zijn omhoogstekende uiteindes.

De prijs van de Porsche 911 Turbo S is nog onbekend. De eerste leveringen beginnen in de laatste maand van 2025 of eerste maand van 2026.