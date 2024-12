Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen vervult taakstraf door ‘jongeren te inspireren’

Max Verstappen heeft voorafgaand aan het prijzengala van de internationale autosportfederatie FIA in Rwanda de taakstraf vervuld die hij eind september kreeg opgelegd voor vloeken in een officiële persconferentie. Dat gebeurde kort nadat voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de FIA had aangekondigd grof taalgebruik van coureurs harder aan te pakken.

Hoewel de wereldkampioen in de Formule 1 de straf “belachelijk” noemde en hij uit protest nauwelijks antwoorden gaf in daaropvolgende persconferenties, kon hij weinig anders dan de taakstraf aanvaarden. Ben Sulayem meldde volgens diverse media in een gesprek met Rwanda TV dat Verstappen zelfs “verheugd” was met de straf. “Maak je geen zorgen, vertelde ik hem. Wat jij gaat doen is jonge meisjes en jongens aanmoedigen en inspireren die de autosport in willen.”

Op beelden van de Rwandese televisie is te zien dat Ben Sulayem en de minister van Sport van het Afrikaanse land Verstappen vergezellen bij zijn bezoek aan jonge studenten die bouwen aan een crossauto. De Limburger nam de microfoon ter hand om de groep jongeren toe te spreken en zijn ervaringen te delen.

De coureur van Red Bull krijgt op het gala in de Rwandese hoofdstad Kigali de trofee voor zijn vierde wereldtitel die hij dit jaar behaalde in de koningsklasse van de autosport.

