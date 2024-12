Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen krijgt in Rwanda zijn trofee voor vierde wereldtitel

Max Verstappen heeft op het prijzengala van de FIA in de Rwandese hoofdstad Kigali de trofee in ontvangst genomen voor zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander behoort tot een select gezelschap van autosportlegendes die ook vier keer of vaker wereldkampioen zijn geworden: Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Sebastian Vettel en Alain Prost.

De coureur van Red Bull begon het seizoen 2024 dominant met zeven zeges in de eerste tien grands prix, maar moest daarna tien races wachten tot zijn volgende overwinning. De coureurs van McLaren, Ferrari en Mercedes konden steeds beter de strijd met hem aan. De Brit Lando Norris hield het het langst vol, maar moest in de Limburger zijn meerdere erkennen na diens zege in de Grote Prijs van Brazilië. Verstappen won het kampioenschap met 437 punten, 63 meer dan Norris.

“Als kind denk je niet aan zoveel wereldtitels. Dan is het al een droom ooit op het podium te staan”, zei Verstappen met de trofee in zijn hand. “Vier titels is geweldig en ik hoop dat het hier niet stopt. Ik wil nog langer succesvol zijn, maar ik weet ook dat de verschillen met de concurrenten kleiner zijn geworden. Het wordt volgend seizoen een mooi gevecht tussen veel teams.”

Eerder op de dag had Verstappen zijn taakstraf volbracht die de autosportfederatie FIA hem had opgelegd voor vloeken tijdens een persconferentie. De Limburger sprak onder meer een groep studenten toe die een crossauto bouwen.

ANP