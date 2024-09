Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zag dat ‘het voor geen meter ging’ in ‘kartauto’

Max Verstappen had geen goed woord over voor zijn eigen optreden in de Grote Prijs van Azerbeidzjan. De leider in de WK-stand had weinig controle over zijn auto, die ook in Bakoe niet in allerbeste staat op het circuit verscheen. Verstappen werd uiteindelijk vijfde.

“Het ging voor mijn gevoel voor geen meter. Ik kon er niks mee”, zei Verstappen voor de camera van Viaplay. “We hebben de afgelopen weken een paar dingen veranderd, maar het is nu nog veel erger. Daarvoor betaal je ook de prijs in de race. Alles zat tegen.”

Halverwege de race klaagde Verstappen over zijn remmen. “Ik kon totaal niet remmen en geen bochten aanvallen. Mijn auto was heel moeilijk te besturen. Een wiel kwam de hele tijd los van de grond. En als je geen contact hebt met het asfalt, dan heb je natuurlijk ook geen grip. Het was net een kart.”

Singapore

Over een week staat de volgende race alweer op het programma. Dan is de Grote Prijs van Singapore. “Het circuit van Singapore is ook heel hobbelig, dus we moeten zorgen dat we de auto daar iets beter voor behoeden.”

Verstappen zag concurrent Lando Norris 3 punten inlopen in de WK-stand. Norris werd na een inhaalrace vierde.

